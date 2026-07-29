Η φωτογραφία της Σάντρα Μπόυλοκ για τα 62α γενέθλιά της - Δείτε τη ως παιδί

ΗSandra Bullock γιόρτασε τα 62α γενέθλιά της στις 26 Ιουλίου και, ανάμεσα στις ευχές από θαυμαστές και φίλους, ξεχώρισε η συγκινητική ανάρτηση της μικρότερης αδελφής της, Gesine Bullock-Prado, η οποία δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σπάνια φωτογραφία από την παιδική τους ηλικία.Σε αυτήν, η μικρή τότε Sandra Bullock κρατά στην αγκαλιά της την αδελφή της, σε ένα γλυκό πορτρέτο.Με ένα φόρεμα σε στυλ polo, τα χαρακτηριστικά μαύρα μαλλιά της μέχρι τους ώμους και το πλατύ της χαμόγελο –παρότι της έλειπαν ακόμη τα δύο μπροστινά δόντια– η μελλοντική σταρ είναι απολύτως αναγνωρίσιμη.