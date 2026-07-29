Αυτές είναι οι πιο φιλόξενες πόλεις για τουρίστες στον κόσμο
MARIE CLAIRE

Αυτές είναι οι πιο φιλόξενες πόλεις για τουρίστες στον κόσμο

Στην παγκόσμια κατάταξη, εννέα πόλεις της Ευρώπης βρίσκονται στις 20 πρώτες θέσεις – Καμία δεν είναι ελληνική.

Αυτές είναι οι πιο φιλόξενες πόλεις για τουρίστες στον κόσμο
Μπορεί, λόγω της πολυπολιτισμικότητας, του μεγάλου αριθμού κατοίκων και της απομάκρυνσης μεταξύ των πολιτών, το Λονδίνο να φαντάζει απόμακρο ή παγερό, αλλά η πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου μόλις ανακηρύχθηκε η πιο φιλόξενη πόλη για τουρίστες στην Ευρώπη.

 
 
Αυτό σύμφωνα με ρεπορτάζ του euronews.com και τον πάροχο eSIM Holafly, ο οποίος εξέτασε 200 πόλεις παγκοσμίως και τις αξιολόγησε με βάση την ασφάλεια, την ευκολία έκδοσης βίζας, τις τουριστικές και ενημερωτικές υπηρεσίες, καθώς και το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας μεταξύ των κατοίκων.

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