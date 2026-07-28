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Ariana Grande: Μηνύει δύο χάκερ για διαρροή ακυκλοφόρητου υλικού και παραβίαση της ιδιωτικής της ζωής
MARIE CLAIRE

Ariana Grande: Μηνύει δύο χάκερ για διαρροή ακυκλοφόρητου υλικού και παραβίαση της ιδιωτικής της ζωής

Θέλει η κίνησή της να λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι σε παρόμοιες επιθέσεις σε βάρος καλλιτεχνών.

Ariana Grande: Μηνύει δύο χάκερ για διαρροή ακυκλοφόρητου υλικού και παραβίαση της ιδιωτικής της ζωής
ΗAriana Grande κατέθεσε αγωγή κατά δύο αγνώστων δραστών, τους οποίους κατηγορεί ότι παραβίασαν προσωπικούς λογαριασμούς στενών συνεργατών της και υπέκλεψαν ακυκλοφόρητο υλικό, προκαλώντας –όπως υποστηρίζει– ανεπανόρθωτη ζημιά στην καριέρα της.

 
 
Σύμφωνα με τη δικαστική προσφυγή, που κατατέθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και εξασφάλισε το PEOPLE, οι δύο φερόμενοι χάκερ απέκτησαν παράνομα πρόσβαση σε προσωπικούς ψηφιακούς λογαριασμούς φωτογράφων και μουσικών παραγωγών που συνεργάζονται στενά με την τραγουδίστρια. Η αγωγή κάνει λόγο για «παράνομη και κατάφωρη κλοπή, διανομή και εκμετάλλευση ακυκλοφόρητου υλικού».

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