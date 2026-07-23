Emily Wilson: Ποια είναι η πρώτη γυναίκα που μετέφρασε την Οδύσσεια στα αγγλικά

Ήμασταν σίγουροι εδώ και μήνες ότι στο φετινό καλοκαίρι θα κυριαρχούσε στις pop culture συζητήσεις η ταινία «The Odyssey». Αυτό που ίσως δεν είχαμε προβλέψει ήταν η παγκόσμια στροφή του αναγνωστικού κοινού στο ίδιο το ομηρικό έπος, που έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες στον κόσμο και πλέον αποτελεί το βιβλίο του μήνα σε δεκάδες λέσχες ανάγνωσης.Σύμφωνα με στοιχεία του εκδοτικού οίκου Penguin Classics, οι πωλήσεις της Οδύσσειας έχουν εκτοξευτεί τον τελευταίο καιρό, ενώ πολλοί αναγνώστες άρχισαν να προετοιμάζονται αναγνωστικά για την ταινία του Christopher Nolan ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο της trailer.Υπάρχουν εκεί έξω πολλές μεταφράσεις της Οδύσσειας, κάποιες έμμετρες και κάποιες όχι, μία ωστόσο είναι αυτή που έχει ξεχωρίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα στις πωλήσεις και μάλιστα πρόκειται για την πρώτη μεταφρασμένη στα αγγλικά Οδύσσεια από γυναίκα.