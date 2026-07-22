Χριστίνα Ψαρρά: «Πρέπει να πάψουμε να βλέπουμε τους πρόσφυγες ως απειλή - Δεν έρχονται εδώ για να μας βλάψουν»

Έχει περάσει ατελείωτες ώρες εκεί που οι περισσότεροι από εμάς βλέπουμε μόνο εικόνες στις ειδήσεις. Σε εμπόλεμες ζώνες, σε προσφυγικούς καταυλισμούς, πάνω σε διασωστικά πλοία, σε σημεία όπου η λέξη «άνθρωπος» δοκιμάζεται καθημερινά. Η Χριστίνα Ψαρρά, Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, είναι μια τέτοια περίπτωση. Έχοντας ηγηθεί αποστολών από την Ουκρανία και τη Μεσόγειο μέχρι το Σουδάν και το Μπαγκλαντές, η ίδια γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα ότι η ανθρωπιστική δράση δεν είναι μια θεωρητική έννοια, αλλά μια σειρά από δύσκολες, καθημερινές αποφάσεις.Στη συνάντησή μας για το νέο επεισόδιο vidcast Γυναίκες του Marie Claire, ξετυλίξαμε το νήμα της εμπειρίας της, από το πώς η ανθρωπιστική κρίση έχει αλλάξει δραματικά μετά το 2021 – που οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα συμπλήρωναν 30 χρόνια στην Ελλάδα και 50 διεθνώς – μέχρι την εσωτερική πάλη ενός ανθρώπου που βρίσκεται καθημερινά απέναντι στην πιο σκληρή πλευρά της ανθρωπότητας. Μιλήσαμε για τη δυσκολία της μετάβασης από τα πεδία των συγκρούσεων στην «κανονικότητα», για τη συνειδητή επιλογή του Οργανισμού να παραμένει ανεξάρτητος από κρατικές χρηματοδοτήσεις, αλλά και για την «επιδημία» αδιαφορίας που απειλεί να διαβρώσει τον κοινωνικό ιστό, καθιστώντας μας λιγότερο ανθρώπους.