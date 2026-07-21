Μαθήματα για το περιβάλλον που ξεκινούν από την παιδική περιέργεια
Μαθήματα για το περιβάλλον που ξεκινούν από την παιδική περιέργεια
Τα περιβαλλοντικά προγράμματα της HELLENiQ ENERGY έφεραν 1.700 παιδιά προσχολικής ηλικίας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πιο κοντά στον φυσικό κόσμο, μέσα από τη βιωματική μάθηση.
Οι περισσότερες ανακαλύψεις χάρη στις οποίες ζούμε καλύτερα έχουν ως αφετηρία μια ερώτηση. Ενίοτε πίσω από την ερώτηση βρίσκεται ένα παιδί με φυσική περιέργεια, που δεν γνωρίζει καν ότι οι απορίες του στοχεύουν στην ανακάλυψη ολόκληρου του κόσμου και της ιστορίας του.
Η HELLENiQ ENERGY, σε συνεργασία με την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ, δημιούργησε μια σειρά από περιβαλλοντικά προγράμματα, που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Μάιο και Ιούνιο σε έξι Δήμους της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Οι μέλισσες, το νερό, η βιοποικιλότητα και η ανακύκλωση βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτών των δράσεων, που περιλάμβαναν παιχνίδια, υπαίθρια εργαστήρια και δραστηριότητες που έδιναν έμφαση στη βιωματική μάθηση.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η HELLENiQ ENERGY, σε συνεργασία με την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ, δημιούργησε μια σειρά από περιβαλλοντικά προγράμματα, που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Μάιο και Ιούνιο σε έξι Δήμους της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Οι μέλισσες, το νερό, η βιοποικιλότητα και η ανακύκλωση βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτών των δράσεων, που περιλάμβαναν παιχνίδια, υπαίθρια εργαστήρια και δραστηριότητες που έδιναν έμφαση στη βιωματική μάθηση.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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