Ο Σιλβέστερ Σταλόνε έγινε 80, ο Ρόκι 50: Από τον ύπνο σε σταθμό λεωφορείων στον ρόλο που γράφτηκε σε 3,5 μέρες και του άλλαξε τη ζωή

Υπάρχουν φορές που η πραγματικότητα ξεπερνά τη φαντασία, και άλλες που η μυθοπλασία γίνεται ο καθρέφτης της πιο αληθινής, ωμής πάλης για επιβίωση. Καθώς ο Sylvester Stallone γιορτάζει τα 80ά του γενέθλια και ο ανυπέρβλητος Rocky Balboa συμπληρώνει μισό αιώνα ζωής, ο κινηματογραφικός πλανήτης υποκλίνεται στο απόλυτο underdog story. Μια ιστορία που αποδεικνύει γιατί ο κόσμος λατρεύει αυτές τις αφηγήσεις αισιοδοξίας: γιατί μας θυμίζουν πως, όσο δύσκολες κι αν είναι οι πιθανότητες, η ελπίδα και η θέληση μπορούν να γράψουν κινηματογραφικό –και αληθινό– θρίαμβο.Η γνωστή – άγνωστη ιστορία: Από την εξαθλίωση στον θρύλοΣτα μέσα της δεκαετίας του 1970, ο Stallone ήταν ένας παντελώς άγνωστος, απελπισμένος ηθοποιός. Ήταν τόσο φτωχός που αναγκάστηκε να πουλήσει τον αγαπημένο του σκύλο, τον Butkus, για 50 δολάρια επειδή δεν είχε χρήματα να τον ταΐσει, ενώ υπήρξαν νύχτες που κοιμήθηκε σε σταθμό λεωφορείων στο Λος Άντζελες.