WAG Style: Οι εμφανίσεις της Victoria Beckham εντός των γηπέδων παραμένουν βασικό σημείο αναφοράς μέχρι σήμερα
MARIE CLAIRE

WAG Style: Οι εμφανίσεις της Victoria Beckham εντός των γηπέδων παραμένουν βασικό σημείο αναφοράς μέχρι σήμερα

Η Βρετανίδα σύζυγος του David Beckham ήταν fashion icon πολύ πριν γίνει σχεδιάστρια μόδας. Με αφορμή το φετινό Μουντιάλ, θυμόμαστε το στυλ της γνωστότερης WAG, που καμία δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει.

WAG Style: Οι εμφανίσεις της Victoria Beckham εντός των γηπέδων παραμένουν βασικό σημείο αναφοράς μέχρι σήμερα

Όσοι σκεφτόμαστε τη Victoria Beckham σήμερα, τη φέρνουμε στο μυαλό μας φορώντας καλοραμμένα σακάκια και εκλεπτυσμένα φορέματα από την προσωπική της συλλογή με ένα στυλ που ισορροπεί ανάμεσα στην αυστηρή κομψότητα και τη σύγχρονη πολυτέλεια.

Ωστόσο, η επιτυχημένη σχεδιάστρια δεν είχε ανέκαθεν αυτόν τον στυλιστικό χαρακτήρα. Και, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα η αντίδρασή της (ή μάλλον, η πλήρης έλλειψη αντίδρασης) στο γκολ της Αγγλίας ενάντια στη Νορβηγία έγινε viral και ο σύζυγός της αργότερα διαβεβαίωσε το κοινό πως η Victoria «πανηγύριζε από μέσα της», η ίδια έχει περάσει ατέλειωτες ώρες μέσα σε γήπεδα, αγώνες και αγωνίες όντας μια από τις πιο εμβληματικές WAGs.

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