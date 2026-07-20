Η Μέλανι Σι παντρεύτηκε και η Βικτόρια Μπέκαμ ήταν η μόνη που έλειπε από τον γάμο της (εικόνες)
Η Μέλανι Σι παντρεύτηκε και η Βικτόρια Μπέκαμ ήταν η μόνη που έλειπε από τον γάμο της (εικόνες)
Αν και φόρεσε δικό της νυφικό
ΗMelanie C παντρεύτηκε τον σύντροφό της, Chris Dingwall σε μια διακριτική τελετή, έχοντας στο πλευρό της σχεδόν όλα τα μέλη των Spice Girls. Πάντως, όπως αποκάλυψαν ρεπορτάζ το ζευγάρι είχε ήδη παντρευτεί κρυφά στην Αυστραλία πριν από τη μεγάλη γιορτή που ακολούθησε στη βρετανική εξοχή.
Η νόμιμη τελετή πραγματοποιήθηκε στο Sydney σε στενό κύκλο, ενώ το περασμένο Σαββατοκύριακο ακολούθησε η δεύτερη, μεγαλύτερη γαμήλια γιορτή στην ιδιαίτερη πατρίδα της τραγουδίστριας, στο Ηνωμένο Βασίλειο.
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Η νόμιμη τελετή πραγματοποιήθηκε στο Sydney σε στενό κύκλο, ενώ το περασμένο Σαββατοκύριακο ακολούθησε η δεύτερη, μεγαλύτερη γαμήλια γιορτή στην ιδιαίτερη πατρίδα της τραγουδίστριας, στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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