Η αγαπημένη μας καλοκαιρινή τάση στο μακιγιάζ ακούει στο όνομα Sunset Blush
MARIE CLAIRE

Η αγαπημένη μας καλοκαιρινή τάση στο μακιγιάζ ακούει στο όνομα Sunset Blush

Το αποτέλεσμα είναι ιδανικό για τη σεζόν και για να το δημιουργήσετε χρειάζεστε μόνο δύο προϊόντα.

Η αγαπημένη μας καλοκαιρινή τάση στο μακιγιάζ ακούει στο όνομα Sunset Blush
Δεν χωρά αμφιβολία πως οι αποχρώσεις που παίρνει ο ουρανός στο ηλιοβασίλεμα είναι από τις πιο όμορφες. Ροζ, πορτοκαλί, χρυσό και κάθε απόχρωση μεταξύ τους ενώνονται και και το θέαμα είναι μαγικό όσες φορές κι αν το έχουμε δει. Πλέον φαίνεται πως μπορούμε να το βλέπουμε και στον καθρέπτη μας, αφού μία νέα τάση που προέκυψε μέσα από το TikTok στο μακιγιάζ αντλεί έμπνευση από αυτό το φαινόμενο.

 
 
Η creator Alissa Janay είναι εκείνη που έκανε το συγκεκριμένο look τόσο δημοφιλές, με το βίντεο της στην πλατφόρμα να έχει πάνω από ένα εκατομμύριο likes. Για να το δημιουργήσει χρησιμοποιεί δύο φωτεινές αποχρώσεις ρουζ και ένα higlighter, πριν τα απλώσει στα ζυγωματικά της με ένα πινέλο, με το αποτέλεσμα να θυμίζει το ντεγκραντέ εφέ του ηλιοβασιλέματος.
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