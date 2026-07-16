«The Pitt»: Η ηθοποιός που υπέβαλε μόνη της υποψηφιότητα για Emmy

Ανάμεσα στις 25 υποψηφιότητες για Emmy που έλαβε φέτος η τηλεοπτική σειρά «The Pitt», εκείνη της Brittany Allen, που υποδύθηκε μια ασθενή με καρκίνο σε τερματικό στάδιο, έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ιστορία, καθώς την υπέβαλε μόνη της.