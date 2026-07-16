«The Pitt»: Η ηθοποιός που υπέβαλε μόνη της υποψηφιότητα για Emmy
MARIE CLAIRE

«The Pitt»: Η ηθοποιός που υπέβαλε μόνη της υποψηφιότητα για Emmy

Η Brittany Allen υποδύθηκε μια ασθενή με καρκίνο σε τερματικό στάδιο στη δεύτερη σεζόν της αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς

«The Pitt»: Η ηθοποιός που υπέβαλε μόνη της υποψηφιότητα για Emmy
Ανάμεσα στις 25 υποψηφιότητες για Emmy που έλαβε φέτος η τηλεοπτική σειρά «The Pitt», εκείνη της Brittany Allen, που υποδύθηκε μια ασθενή με καρκίνο σε τερματικό στάδιο, έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ιστορία, καθώς την υπέβαλε μόνη της.

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