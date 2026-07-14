«Θα μπορούσε να κάνει σκιά στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη»: Τα σχόλια για το καπέλο της Τζένιφερ Λόπεζ στον τελικό του Γουίμπλετον

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Wimbledon προσέλκυσε πολλά διάσημα πρόσωπα, από νικητές Όσκαρ μέχρι μεγαθήρια της μουσικής σκηνής. Και, ως εκ τούτου, αυτό σήμαινε ότι δεν βλέπαμε μόνο εντυπωσιακές στιγμές μέσα στο γήπεδο, αλλά και εντυπωσιακές στιλιστικές προτάσεις εκτός αυτού.Από το πράσινο φόρεμα της Kate Middleton μέχρι το κομψό παντελόνι της Nicole Kidman, μία ήταν η εμφάνιση που έκλεψε την παράσταση κατά τη διάρκεια του τελικού των ανδρών την Κυριακή, 12 Ιουλίου, όχι όμως για τους λόγους που φαντάζεστε – τουλάχιστον σύμφωνα με το διαδίκτυο.Η Jennifer Lopez ήταν μία από τις πολλές διασημότητες που ταξίδεψαν πέρα από τον Ατλαντικό για το διάσημο τουρνουά τένις, το οποίο φημίζεται για τον αυστηρό κώδικα ενδυμασίας του.Οι θεατές, ανεξάρτητα από το αν ανήκουν στην ελίτ, καλούνται να φορούν κομψή ενδυμασία, αποφεύγοντας ρούχα όπως σκισμένα τζιν και outfit που θυμίζουν παραλία. Στον κατάλογο απαγορευμένων αντικειμένων του Wimbledon, αναφέρεται συγκεκριμένα ότι αποκλείονται «υπερμεγέθη καπέλα ή άλλα ενδύματα που, κατά την εύλογη κρίση της AELTC, θα μπορούσαν να περιορίσουν ή να εμποδίσουν την ορατότητα ή την απόλαυση των άλλων θεατών».