Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη, στελέχη του ΟΣΕ αρνούνται τις κατηγορίες και επιμένουν στην αναβολή

Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης συνεχίστηκε σήμερα, κατά την 21η δικάσιμο, η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών
, με επτά κατηγορούμενους να δίνουν το «παρών» στο εδώλιο. Πρόκειται για τους Ιωάννη Παληοθόδωρο
, Γρηγόρη Σαμπατακάκη
, Ζαχαρία Στουρνάρα
, Σπύρο Πατέρα
, Εμμανουήλ Γεωργιλάκη
, Παύλο Κουζή
και Κωνσταντίνο Βενετσανάκο
.
Κατά τη σημερινή διαδικασία, το δικαστήριο συνέχισε να εξετάζει τους αυτοτελείς ισχυρισμούς που προβάλλουν οι συνήγοροι υπεράσπισης στελεχών του ΟΣΕ
και της ΕΡΓΟΣΕ
.
Πρώτος έλαβε τον λόγο ο συνήγορος υπεράσπισης του πρώην γενικού διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου του ΟΣΕ, ο οποίος διετέλεσε στη θέση αυτή από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2020. Ο δικηγόρος απέρριψε τις κατηγορίες που αποδίδονται στον εντολέα του, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να φέρει ευθύνη για ένα δυστύχημα που σημειώθηκε σχεδόν τρία χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη συγκεκριμένη θέση.
Στη συνέχεια τοποθετήθηκε η συνήγορος υπεράσπισης του γενικού διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου κατά το χρονικό διάστημα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στη Ζάχαρη, η οποία είχε θέσει εκτός λειτουργίας το σύστημα τηλεδιοίκησης. Και η ίδια αρνήθηκε τις κατηγορίες που αποδίδονται στον εντολέα της, υποστηρίζοντας ότι δεν στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη.
Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων επιμένουν, παράλληλα, στο αίτημά τους για αναστολή των ποινικών διώξεων και αναβολή της δίκης έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
για τη σύμβαση 717, η οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση.
Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι το κατηγορητήριο της ελληνικής δικογραφίας αποτελεί ουσιαστικά «copy paste» της έρευνας που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εκτιμούν ότι η έκβαση της ευρωπαϊκής διαδικασίας ενδέχεται να επηρεάσει καθοριστικά την εξέλιξη της υπόθεσης.
Ένταση στη δικαστική αίθουσα
Ένταση επικράτησε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όταν συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ ανέπτυσσε τους ισχυρισμούς του υπέρ της αναστολής των διώξεων και της αναβολής της δίκης έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη σύμβαση 717.
Τότε αντέδρασε ο Νίκος Πλακιάς
, ο οποίος απευθυνόμενος προς τον δικηγόρο είπε: Να σταματήσετε αυτή την καραμέλα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι πελάτες σας δικάζονται για οικονομικά αδικήματα, εδώ δικάζονται για κακουργήματα
Συνήγορος:
Είναι καθήκον μου να υπερασπίσω τον κατηγορούμενο
Πλακιάς:
Ευτυχώς μας είπατε και τι θα ακούσουμε ακόμα, για να αντλήσουμε δύναμη
Ασλανίδης:
(προς δικηγόρο) Τη συμπόνια σου δεν τη θέλουμε
Πλακιάς:
Ατυχία είναι που βρισκόμαστε εμείς εδώ
Το δικαστήριο διέκοψε για 30 λεπτά.
Μετά τη σημερινή συνεδρίαση, το δικαστήριο όρισε τις επόμενες δικασίμους για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, κατά τις οποίες θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης.
Σεπτέμβριος:
7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 29 και 30 Σεπτεμβρίου.
Οκτώβριος:
5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 26 και 27 Οκτωβρίου.