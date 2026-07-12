Gigi Hadid: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τον Bradley Cooper που μοιράστηκε από το καλοκαίρι της
MARIE CLAIRE

Gigi Hadid: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τον Bradley Cooper που μοιράστηκε από το καλοκαίρι της

Το μοντέλο δημοσίευσε ένα άλμπουμ με στιγμές από το φετινό της καλοκαίρι.

Gigi Hadid: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τον Bradley Cooper που μοιράστηκε από το καλοκαίρι της
Η Gigi Hadid χάρισε στους διαδικτυακούς της φίλους μια πιο προσωπική ματιά στο φετινό της καλοκαίρι, δημοσιεύοντας στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα γεμάτα ταξίδια, φίλους και όμορφες καθημερινές στιγμές. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ξεχώρισαν, υπήρχε και ένα σπάνιο στιγμιότυπο με τον σύντροφό της, Bradley Cooper, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι οι δυο τους συνεχίζουν να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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