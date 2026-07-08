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Νέα έρευνα: Η γονιμότητά μας μειώνεται καθώς μεγαλώνουμε, ακόμα και αν καταφύγουμε στη δωρεά ωαρίων
MARIE CLAIRE

Νέα έρευνα: Η γονιμότητά μας μειώνεται καθώς μεγαλώνουμε, ακόμα και αν καταφύγουμε στη δωρεά ωαρίων

Μετά τα 49 έχουμε διπλάσιο κίνδυνο αποβολής και λιγότερες πιθανότητες σύλληψης σε σχέση με τις γυναίκες 35-40 ετών

Νέα έρευνα: Η γονιμότητά μας μειώνεται καθώς μεγαλώνουμε, ακόμα και αν καταφύγουμε στη δωρεά ωαρίων
Μπορεί η δωρεά ωαρίων να έχει επιτρέψει σε αμέτρητες γυναίκες σε όλο τον κόσμο να τεκνοποιήσουν μετά τα σαράντα, ίσως ακόμα και μετά τα πενήντα, ωστόσο ακόμα και αν χρησιμοποιήσουμε ένα ωράριο νεότερης γυναίκας, η αναπαραγωγική ηλικία μας παίζει ρόλο στην έκβαση μιας θεραπείας γονιμότητας. Αυτό έδειξε μια νέα έρευνα, σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες 49 ετών και άνω αντιμετωπίζουν διπλάσιο κίνδυνο αποβολής και λιγότερες πιθανότητες σύλληψης σε σχέση με εκείνες που είναι 35-40 ετών.

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