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Γιώτα Τσιμπρικίδου: Δεν πήρα κιλά στην εγκυμοσύνη, μέχρι τελευταία μέρα έκανα εμετούς
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Γιώτα Τσιμπρικίδου Κόρη

Γιώτα Τσιμπρικίδου: Δεν πήρα κιλά στην εγκυμοσύνη, μέχρι τελευταία μέρα έκανα εμετούς

Με δυσκολεύει το ότι στους δύο μήνες δεν ξέρεις ακόμα γιατί κλαίει το μωρό, είπε η ραδιοφωνική παραγωγός

Γιώτα Τσιμπρικίδου: Δεν πήρα κιλά στην εγκυμοσύνη, μέχρι τελευταία μέρα έκανα εμετούς
Ιωάννα Μαρίνου
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Τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην εγκυμοσύνη της περιέγραψε η Γιώτα Τσιμπρικίδου, αναφέροντας ότι δεν πήρε καθόλου κιλά λόγω των ναυτιών που είχε μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Η ραδιοφωνική παραγωγός έγινε μητέρα για πρώτη φορά πριν από δύο μήνες, και σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη 8 Ιουλίου στην εκπομπή  Νωρίς Νωρίς, μίλησε για το πρώτο διάστημα με το μωρό στο σπίτι και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, ενώ έκανε και ένα σχόλιο για την περίοδο της κύησης.

Πιο συγκεκριμένα, η Γιώτα Τσιμπρικίδου δήλωσε πως δεν άλλαξε το βάρος της στην εγκυμοσύνη: «Δεν πήρα κιλά στην εγκυμοσύνη, μέχρι τελευταία μέρα έκανα εμετούς. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις» και πρόσθεσε μιλώντας για τους κολικούς που ταλαιπωρούν την  κόρη της: «Με δυσκολεύει το ότι στους δύο μήνες δεν ξέρεις ακόμα γιατί κλαίει, δεν έχεις καταλάβει ακριβώς και τις διαφορές του κλάματος. Τώρα περνάμε τους κολικούς. Μετά κάτι μαγικό γίνεται και το βρίσκεις. Σήμερα μου χάρισε τέσσερις συνεχόμενες ώρες ύπνου και ήρθα φρέσκια. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα όταν δεν έχουμε βοήθεια, είναι πολύ ωραίο όταν υπάρχουν η γιαγιά με τον παππού».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
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