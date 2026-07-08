O Ριβάλντο αποθεώνει τον Μέσι: Τι παίχτης στα 39 του, είμαι Βραζιλιάνος αλλά αναγνωρίζω το σπουδαίο

«Αγωνιζόμενος στο έκτο του Παγκόσμιο Κύπελλο, συνεχίζει να δείχνει το ίδιο πάθος για τη φανέλα της Αργεντινής, πανηγυρίζει, παλεύει, δακρύζει» γράφει για τον Μέσι ο Ριβάλντο