Ματ Ντέιμον: Η κινηματογραφική ιστορία γνωριμίας με τη σύζυγό του, Λουσιάνα - Τρυφερές στιγμές στην «Οδύσσεια»
Ματ Ντέιμον: Η κινηματογραφική ιστορία γνωριμίας με τη σύζυγό του, Λουσιάνα - Τρυφερές στιγμές στην «Οδύσσεια»
Ο αγαπημένος ηθοποιός πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Οδυσσέα
Από την παγκόσμια πρεμιέρα της «Οδύσσειας» του Christopher Nolan δεν θα μπορούσε να λείπει ο πρωταγωνιστής της πολυαναμενόμενης ταινίας, Matt Damon, που θα δούμε στον ρόλο του Οδυσσέα. Ο 55χρονος ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί με τον επί δύο δεκαετίες σύζυγό του, Luciana Damon, χαρίζοντας στους φωτογράφους μερικές τρυφερές στιγμές συντροφικότητας.
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