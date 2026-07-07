Ματ Ντέιμον: Η κινηματογραφική ιστορία γνωριμίας με τη σύζυγό του, Λουσιάνα - Τρυφερές στιγμές στην «Οδύσσεια»
MARIE CLAIRE

Ματ Ντέιμον: Η κινηματογραφική ιστορία γνωριμίας με τη σύζυγό του, Λουσιάνα - Τρυφερές στιγμές στην «Οδύσσεια»

Ο αγαπημένος ηθοποιός πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Οδυσσέα

Ματ Ντέιμον: Η κινηματογραφική ιστορία γνωριμίας με τη σύζυγό του, Λουσιάνα - Τρυφερές στιγμές στην «Οδύσσεια»
Από την παγκόσμια πρεμιέρα της «Οδύσσειας» του Christopher Nolan δεν θα μπορούσε να λείπει ο πρωταγωνιστής της πολυαναμενόμενης ταινίας, Matt Damon, που θα δούμε στον ρόλο του Οδυσσέα. Ο 55χρονος ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί με τον επί δύο δεκαετίες σύζυγό του, Luciana Damon, χαρίζοντας στους φωτογράφους μερικές τρυφερές στιγμές συντροφικότητας.

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