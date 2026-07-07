«Summer skincare»: Τα βήματα που θα διατηρήσουν την επιδερμίδα μας λαμπερή όλο το καλοκαίρι
«Summer skincare»: Τα βήματα που θα διατηρήσουν την επιδερμίδα μας λαμπερή όλο το καλοκαίρι
Εύκολες κινήσεις που θα μας χαρίσουν λαμπερό και προστατευμένο δέρμα.
Το καλοκαίρι είναι η εποχή που περνάμε περισσότερες ώρες στον ήλιο, στη θάλασσα ή στην πισίνα, γεγονός που σημαίνει ότι η επιδερμίδα μας χρειάζεται διαφορετική φροντίδα σε σχέση με τους χειμερινούς μήνες. Οι πιο ανάλαφρες υφές, η σωστή ενυδάτωση και η καθημερινή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία γίνονται τα βασικά βήματα μιας αποτελεσματικής skincare ρουτίνας:
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