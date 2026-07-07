«Summer skincare»: Τα βήματα που θα διατηρήσουν την επιδερμίδα μας λαμπερή όλο το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που περνάμε περισσότερες ώρες στον ήλιο, στη θάλασσα ή στην πισίνα, γεγονός που σημαίνει ότι η επιδερμίδα μας χρειάζεται διαφορετική φροντίδα σε σχέση με τους χειμερινούς μήνες. Οι πιο ανάλαφρες υφές, η σωστή ενυδάτωση και η καθημερινή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία γίνονται τα βασικά βήματα μιας αποτελεσματικής skincare ρουτίνας: