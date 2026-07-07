À Paris tous les deux: Πέντε ιστορίες έρωτα στη νέα ταινία της Λυρικής
À Paris tous les deux: Πέντε ιστορίες έρωτα στη νέα ταινία της Λυρικής
Η ταινία, με τη φιλική συμμετοχή της Fanny Ardant, ταξιδεύει στην Ελλάδα συνοδεία πιάνου και λυρικών τραγουδιστών, με ελεύθερη είσοδο.
ΗΛυρική απογειώνεται στη μεγάλη οθόνη και ταξιδεύει στην Ελλάδα με την όπερα παστίτσιο À Paris tous les deux, μια πρωτότυπη κινηματογραφική πρόταση, συνοδεία πιάνου και λυρικών τραγουδιστών, σε ιδέα, σενάριο και καλλιτεχνική επιμέλεια του Βασίλη Λούρα, που μαζί με τον σκηνοθέτη Μιχάλη Ασθενίδης, σκηνοθετούν οπερατικά ρομάντζα με τραγικό τέλος στην Πόλη του φωτός.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα