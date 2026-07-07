À Paris tous les deux: Πέντε ιστορίες έρωτα στη νέα ταινία της Λυρικής

ΗΛυρική απογειώνεται στη μεγάλη οθόνη και ταξιδεύει στην Ελλάδα με την όπερα παστίτσιο À Paris tous les deux, μια πρωτότυπη κινηματογραφική πρόταση, συνοδεία πιάνου και λυρικών τραγουδιστών, σε ιδέα, σενάριο και καλλιτεχνική επιμέλεια του Βασίλη Λούρα, που μαζί με τον σκηνοθέτη Μιχάλη Ασθενίδης, σκηνοθετούν οπερατικά ρομάντζα με τραγικό τέλος στην Πόλη του φωτός.