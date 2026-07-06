Η Kέιτ Μίντλετον δημοσίευσε νέες φωτογραφίες με τα τρία παιδιά της μετά την πρόκληση ορειβασίας που ολοκλήρωσε

ΗKate Middleton είχε τη στήριξη της οικογένειάς της σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την ίδια, μετά τη μάχη με τον καρκίνο. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ολοκλήρωσε στα τέλη του περασμένου μήνα το National Three Peaks Challenge, με στόχο την ενίσχυση του The Royal Marsden Cancer Charity.Σε ανάρτησή της στο Instagram την Κυριακή 5 Ιουλίου μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μετά την ολοκλήρωση της απαιτητικής δοκιμασίας, όπου στο πλευρό της βρέθηκαν ο σύζυγός της, πρίγκιπας William, και τα τρία παιδιά τους, ο πρίγκιπας George (12 ετών), η πριγκίπισσα Charlotte (11 ετών) και ο πρίγκιπας Louis (8 ετών).«Πριν από μία εβδομάδα ολοκλήρωνα το National Three Peaks Challenge. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι στήριξαν το The Royal Marsden Cancer Charity», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης.Στην πρώτη φωτογραφία, η Kate αγκαλιάζει τον William, ενώ φορά αθλητικά ρούχα. Στη δεύτερη ποζάρει μαζί με τα τρία παιδιά της, με τον George να έχει πλέον ξεπεράσει σχεδόν σε ύψος τη μητέρα του. Στις επόμενες εικόνες εμφανίζονται η Kate και ο William μαζί με τα παιδιά τους, ενώ σε μία ακόμη φωτογραφία η Kate περνά μια τρυφερή στιγμή με τη Charlotte. Στο βάθος διακρίνεται ο Louis να παίζει με έναν σκύλο. Σε άλλη εικόνα, η Kate αγκαλιάζει τη Charlotte, ενώ σε μία ακόμη ακουμπά τρυφερά το χέρι της στον George, χαμογελώντας.