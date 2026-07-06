Η Zεντάγια μεταμορφώνεται σε αρχαιοελληνική θεά με Jacquemus
MARIE CLAIRE

Η Zεντάγια μεταμορφώνεται σε αρχαιοελληνική θεά με Jacquemus

O στυλίστας της, Law Roach, βρήκε το τέλειο outfit για την προώθηση της ταινίας «Οδύσσεια».

Η Zεντάγια μεταμορφώνεται σε αρχαιοελληνική θεά με Jacquemus
Πριν από την πρεμιέρα της νέας ταινίας του Christopher Nolan, The Odyssey, η Zendaya βρίσκεται στο Λονδίνο μαζί με τον σύζυγό της, Tom Holland, για την προώθησή της. Όπως αποκάλυψε ο στυλίστας της, Law Roach, η εμφάνισή της ήταν εμπνευσμένη από την Aθηνά, τον χαρακτήρα που υποδύεται στην ταινία. Για την περίσταση, η Zendaya επέλεξε μια ειδικά σχεδιασμένη δημιουργία του οίκου Jacquemus, ένα λευκό φόρεμα σε αρχαιοελληνική γραμμή με halter λαιμόκοψη, βαθιά ανοιχτή πλάτη και διακριτικό σκίσιμο στο πίσω μέρος, το οποίο συνδύασε με ασορτί μαντήλι στο κεφάλι.

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