ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση για φωτιά στα Κουφάλια, ήχησε το 112 για ετοιμότητα

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά Κέρκυρας, σηκώθηκαν και εναέρια μέσα, δείτε βίντεο

Ο Λευκός Οίκος σχολίασε τον γάμο της Tέιλορ Σουίφτ και του Tράβις Κέλσι - Η ανάρτηση στο X
MARIE CLAIRE

Ο Λευκός Οίκος σχολίασε τον γάμο της Tέιλορ Σουίφτ και του Tράβις Κέλσι - Η ανάρτηση στο X

Η κόντρα και το σατιρικό σχόλιο.

Ο Λευκός Οίκος σχολίασε τον γάμο της Tέιλορ Σουίφτ και του Tράβις Κέλσι - Η ανάρτηση στο X
Ογάμος της Taylor Swift και του Travis Kelce στο Madison Square Garden είναι το θέμα συζήτησης των ημέρών δεν έμεινε ασχολίαστος ούτε από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο X.

 
Το γεγονός συνοδεύτηκε από φωτεινές ροζ επιγραφές έξω από το εμβληματικό στάδιο της Νέας Υόρκης που έγραφαν «JUST&T MARRIED», μετά την ανταλλαγή όρκων παρουσία περισσότερων από 1.000 καλεσμένων.

Λίγο αργότερα, ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο X δημοσίευσε μια, μάλλον, σατιρική ανάρτηση που παρέπεμπε στο γεγονός. Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε ένα AI-generated γραφικό με ροζ πινακίδες που έγραφαν «Trump is your president», συνοδευόμενο από τη λεζάντα: «IT’S HAPPENED!!!».

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης