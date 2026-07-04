Ο Λευκός Οίκος σχολίασε τον γάμο της Tέιλορ Σουίφτ και του Tράβις Κέλσι - Η ανάρτηση στο X

Ογάμος της Taylor Swift και του Travis Kelce στο Madison Square Garden είναι το θέμα συζήτησης των ημέρών δεν έμεινε ασχολίαστος ούτε από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο X.Το γεγονός συνοδεύτηκε από φωτεινές ροζ επιγραφές έξω από το εμβληματικό στάδιο της Νέας Υόρκης που έγραφαν «JUST&T MARRIED», μετά την ανταλλαγή όρκων παρουσία περισσότερων από 1.000 καλεσμένων.Λίγο αργότερα, ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο X δημοσίευσε μια, μάλλον, σατιρική ανάρτηση που παρέπεμπε στο γεγονός. Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε ένα AI-generated γραφικό με ροζ πινακίδες που έγραφαν «Trump is your president», συνοδευόμενο από τη λεζάντα: «IT’S HAPPENED!!!».