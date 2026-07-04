Τέιλορ Σουίφτ: Ο οίκος μόδας που δημιούργησε το κατά παραγγελία νυφικό της - Οι υποτιθέμενες φωτογραφίες

Η Taylor Swift και ο Travis Kelce παντρεύτηκαν στις 3 Ιουλίου, σε μια μεγάλη τελετή που πραγματοποιήθηκε στον αγωνιστικό χώρο του Madison Square Garden.Από τη στιγμή που ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους, τον Αύγουστο του 2025, ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν περισσότερο ήταν η επιλογή του νυφικού της τραγουδίστριας. Πολλοί οίκοι μόδας θεωρούνταν πιθανοί υποψήφιοι, καθώς η Swift έχει κατά καιρούς επιλέξει δημιουργίες των Vivienne Westwood, Stella McCartney και Oscar de la Renta.Σύμφωνα με πληροφορίες, η Taylor Swift και ο επί χρόνια στιλίστας της, Joseph Cassell, εξέτασαν προτάσεις και σχέδια από πολλούς σχεδιαστές, πριν καταλήξουν στην τελική επιλογή.