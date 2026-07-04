Οι ωραιότερες λευκές τσάντες της σεζόν
Οι ωραιότερες λευκές τσάντες της σεζόν
Έρχονται για να δώσουν ελαφρότητα και φρεσκάδα σε όλες τις εμφανίσεις.
Έρχονται για να δώσουν ελαφρότητα και φρεσκάδα σε όλες τις εμφανίσεις.
Το καλοκαίρι, όπως ξέρουμε καλά, το λευκό πρωταγωνιστεί. Φέτος όμως, δε το βρίσκουμε μόνο στα φορέματα, τα παντελόνια ή τα κλασικά T-shirts, αλλά πάνω από όλα στα αξεσουάρ και κυρίως στις τσάντες οι οποίες έρχονται για να δώσουν ελαφρότητα και φρεσκάδα στις εμφανίσεις της σεζόν.
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