Οι ωραιότερες λευκές τσάντες της σεζόν
MARIE CLAIRE

Οι ωραιότερες λευκές τσάντες της σεζόν

Έρχονται για να δώσουν ελαφρότητα και φρεσκάδα σε όλες τις εμφανίσεις.

Οι ωραιότερες λευκές τσάντες της σεζόν
Το καλοκαίρι, όπως ξέρουμε καλά, το λευκό πρωταγωνιστεί. Φέτος όμως, δε το βρίσκουμε μόνο στα φορέματα, τα παντελόνια ή τα κλασικά T-shirts, αλλά πάνω από όλα στα αξεσουάρ και κυρίως στις τσάντες οι οποίες έρχονται για να δώσουν ελαφρότητα και φρεσκάδα στις εμφανίσεις της σεζόν.

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