Τα αγαπημένα μας αντηλιακά στικ για εύκολη εφαρμογή κάθε στιγμή της ημέρας
MARIE CLAIRE

Τα αγαπημένα μας αντηλιακά στικ για εύκολη εφαρμογή κάθε στιγμή της ημέρας

Το must-have προϊόν του καλοκαιριού που μας προστατεύει χωρίς κόπο.

Τα αγαπημένα μας αντηλιακά στικ για εύκολη εφαρμογή κάθε στιγμή της ημέρας
Το αντηλιακό stick είναι η απόλυτη λύση για όλους εμάς που θέλουμε προστασία από τον ήλιο χωρίς κόπο. Είναι μικρό, ελαφρύ και χωράει άνετα σε κάθε τσάντα ή ακόμα και στην τσέπη μας. Ιδανικό για όσους είμαστε διαρκώς σε κίνηση, το stick μας επιτρέπει να ανανεώνουμε το αντηλιακό μας όπου και αν βρισκόμαστε, εύκολα και γρήγορα.

 
 
Η χρήση του είναι απίστευτα απλή. Απλώς το περνάμε πάνω στο δέρμα, ξανακλείνουμε το καπάκι και είμαστε έτοιμοι. Δεν χρειάζεται να απλώσουμε το προϊόν με τα χέρια ούτε να ανησυχούμε για διαρροές που θα λερώσουν την τσάντα μας. Επιπλέον, είναι ιδανικό για ευαίσθητες περιοχές όπως τα χείλη, η μύτη, τα αυτιά και το περίγραμμα των ματιών.
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