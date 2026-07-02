Taylor Swift – Travis Kelce: Θα παντρευτούν όντως στη Madison Square της Νέας Υόρκης;

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Όταν η ποπ σταρ Taylor Swift και ο αστέρας του NFL Travis Kelce αρραβωνιάστηκαν το περασμένο καλοκαίρι στην πίσω αυλή του σπιτιού του στο Κάνσας Σίτι, ένα άμεσο, επείγον και μοναδικό ερώτημα απασχόλησε τους θαυμαστές: πότε και πού θα γίνει ο γάμος;Αυτό το Σαββατοκύριακο, 4 και 5 Ιουλίου, οι θαυμαστές μπορεί τελικά να πάρουν την απάντησή τους.Η τραγουδίστρια, γνωστή για το ότι αφήνει υπόνοιες για κάθε τι μεγάλο στη ζωή της, από την γκαρνταρόμπα της μέχρι τη μουσική και τις περιοδείες της, έχει κρατήσει σιγή ιχθύος σχετικά με τον επικείμενο γάμο της, αλλά αυτό δεν έχει εμποδίσει τον κόσμο να κάνει εικασίες.Ξεκίνησε με ατελείωτες φήμες για το πού και πότε θα παντρευτούν οι δυο τους, αλλά σύντομα απέκτησε πιο ρεαλιστικό χαρακτήρα όταν η «New York Times» ανέφερε ότι είχαν ζητηθεί άδειες για μια μεγάλη εκδήλωση στο Madison Square Garden (MSG) από την Πέμπτη 2 Ιουλίου έως το Σάββατο 4 Ιουλίου, η οποία θα κλείσει την πολυσύχναστη περιοχή του Μανχάταν για ολόκληρα τετράγωνα.Η περιέργεια έφτασε στο αποκορύφωμά της, με όλους όσοι σχετίζονται και μπορεί να έχουν πληροφορίες να βρίσκονται υπό πίεση να αποκαλύψουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το τι μπορεί να φέρει αυτό το μακρύ Σαββατοκύριακο, καθώς η Νέα Υόρκη φιλοξενεί επίσης το Παγκόσμιο Κύπελλο και τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια της Αμερικής, ενώ προετοιμάζεται για έναν καύσωνα.Τα ειδησεογραφικά ρεπορτάζ συνεχίζουν να αποκαλύπτουν σιγά-σιγά λεπτομέρειες, με στοιχεία που κυμαίνονται από το τι ξεφορτώνουν τα φορτηγά στην περιοχή μέχρι ένα πιθανό πρόγραμμα για το Σαββατοκύριακο του γάμου.Ακολουθούν όλα όσα γνωρίζουμε σχετικά με τις πιθανές εορταστικές εκδηλώσεις.Θα παντρευτούν όντως στη Madison Square;Αξιωματούχοι της πόλης επιβεβαίωσαν στο BBC ότι κάποιος υπέβαλε αίτηση για άδεια κλεισίματος δρόμων κοντά στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου της 4ης Ιουλίου, της Ημέρας της Ανεξαρτησίας.Η Dora Pekec εκπρόσωπος του γραφείου του δημάρχου της Νέας Υόρκης, δήλωσε στο BBC ότι στις αρχές Ιουνίου υποβλήθηκε αίτηση για το κλείσιμο δρόμων γύρω από το γήπεδο από τις 2 έως τις 4 Ιουλίου.Η εφημερίδα «New York Times» (NYT) δημοσίευσε πρώτη την είδηση και ανέφερε ότι αρκετοί παίκτες της ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου «Kansas City Chiefs», στην οποία ανήκει ο μέλλοντας γαπρός, είχαν κάνει κρατήσεις σε ξενοδοχεία της περιοχής.Πριν η εφημερίδα επιβεβαιώσει την ύπαρξη άδειας για το γήπεδο, το TMZ και άλλα ταμπλόιντ είχαν διατυπώσει εικασίες ότι το Madison Square Garden, ένα γήπεδο 22.000 θέσεων που χρησιμοποιείται συνήθως για μεγάλες συναυλίες και αποτελεί έδρα της ομάδας μπάσκετ New York Knicks, θα φιλοξενούσε γαμήλιες εκδηλώσεις.