Κέιτ Χάντσον: Οικογενειακές φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα

Η Kate Hudson δηλώνει, μέσα από μια σειρά από φωτογραφίες, το «τέλειο ξεκίνημα του καλοκαιριού», το οποίο έγινε μάλιστα στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Αττική. Η ηθοποιός και τραγουδοποιός ποζάρει σε όμορφες στιγμές μαζί με τον 15χρονο γιο που έχει αποκτήσει με τον πρώην της, Matt Bellamy, και την 8χρονη κόρη της με τον Danny Fujikawa: μετά από shopping, μπροστά στη θάλασσα, ενώ χαλαρώνουν δίπλα στην πισίνα διαβάζοντας από ένα βιβλίο, καθώς παίζουν τένις, κάνουν ποδήλατο και, φυσικά, την ώρα που κάνουν δροσερές βουτιές.