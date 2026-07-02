Ο γιος της Γκουίνεθ Πάλτροου ξεκίνησε να εργάζεται στη μόδα, ενώ εκείνη δέχεται αρνητικά σχόλια για τη διαφήμιση με το Ισραήλ (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Ο γιος της Γκουίνεθ Πάλτροου ξεκίνησε να εργάζεται στη μόδα, ενώ εκείνη δέχεται αρνητικά σχόλια για τη διαφήμιση με το Ισραήλ (βίντεο)

Συνεργάζεται με γνωστό  οίκο μόδας

Ο γιος της Γκουίνεθ Πάλτροου ξεκίνησε να εργάζεται στη μόδα, ενώ εκείνη δέχεται αρνητικά σχόλια για τη διαφήμιση με το Ισραήλ (βίντεο)
ΟMoses Martin, γιος της Gwyneth Paltrow και του Chris Martin, κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο της μόδας. Ο 20χρονος, γιος της ηθοποιού του Marty Supreme και του frontman των Coldplay, πρωταγωνιστεί στη νέα διαφημιστική καμπάνια του βρετανικού οίκου Burberry, σηματοδοτώντας το ντεμπούτο του στο μόντελινγκ.

 
Η καμπάνια, με τίτλο Escape to the Countryside, παρουσιάζει τον Moses Martin με casual εμφανίσεις σε γήινες αποχρώσεις, όπως πόλο μπλουζάκια, T-shirts και πουκάμισα, δίπλα στα μοντέλα Edie Campbell, Nora Attal και Sang Woo Kim.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης