Ο γιος της Γκουίνεθ Πάλτροου ξεκίνησε να εργάζεται στη μόδα, ενώ εκείνη δέχεται αρνητικά σχόλια για τη διαφήμιση με το Ισραήλ (βίντεο)
Ο γιος της Γκουίνεθ Πάλτροου ξεκίνησε να εργάζεται στη μόδα, ενώ εκείνη δέχεται αρνητικά σχόλια για τη διαφήμιση με το Ισραήλ (βίντεο)
Συνεργάζεται με γνωστό οίκο μόδας
ΟMoses Martin, γιος της Gwyneth Paltrow και του Chris Martin, κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο της μόδας. Ο 20χρονος, γιος της ηθοποιού του Marty Supreme και του frontman των Coldplay, πρωταγωνιστεί στη νέα διαφημιστική καμπάνια του βρετανικού οίκου Burberry, σηματοδοτώντας το ντεμπούτο του στο μόντελινγκ.
Η καμπάνια, με τίτλο Escape to the Countryside, παρουσιάζει τον Moses Martin με casual εμφανίσεις σε γήινες αποχρώσεις, όπως πόλο μπλουζάκια, T-shirts και πουκάμισα, δίπλα στα μοντέλα Edie Campbell, Nora Attal και Sang Woo Kim.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η καμπάνια, με τίτλο Escape to the Countryside, παρουσιάζει τον Moses Martin με casual εμφανίσεις σε γήινες αποχρώσεις, όπως πόλο μπλουζάκια, T-shirts και πουκάμισα, δίπλα στα μοντέλα Edie Campbell, Nora Attal και Sang Woo Kim.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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