Το πιο δημοφιλές και ευέλικτο αξεσουάρ μαλλιών της σεζόν είναι και το δικό μας αγαπημένο
MARIE CLAIRE

Το πιο δημοφιλές και ευέλικτο αξεσουάρ μαλλιών της σεζόν είναι και το δικό μας αγαπημένο

Οικονομική, πρακτική και stylish, μία μπαντάνα μπορεί να φορεθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Το πιο δημοφιλές και ευέλικτο αξεσουάρ μαλλιών της σεζόν είναι και το δικό μας αγαπημένο
Αν υπάρχει ένα αξεσουάρ μαλλιών που αναμφισβήτητα κερδίζει τον τίτλο του πιο δημοφιλούς το φετινό καλοκαίρι, αυτό είναι η μπαντάνα. Από τα φεστιβάλ μέχρι τα social media, τη βλέπουμε παντού: στα μαλλιά, φορεμένη σαν ζώνη, στο λαιμό ή δεμένη κομψά στις τσάντες. Κάποτε χαρακτηριστικό των boho εμφανίσεων, σήμερα η μπαντάνα προσαρμόζεται σε κάθε στυλ, είτε είμαστε λάτρεις της grunge αισθητικής είτε προτιμούμε την «quiet luxury» κομψότητα.

 
 
Διάσημες προσωπικότητες όπως η Dua Lipa, η Kendall Jenner, η Alexa Chung και η Hailey Bieber την έχουν ενσωματώσει στην καθημερινότητά τους, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για κάτι παραπάνω από ένα απλό αξεσουάρ. Είτε δεμένη κάτω από το πηγούνι για μια «granny chic» προσέγγιση, είτε τριγωνικά στον αυχένα με χαλαρές άκρες για πιο ρομαντικό boho ύφος, η μπαντάνα απογειώνει ακόμα και την πιο απλή εμφάνιση.
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