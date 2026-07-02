Σοβαρό επεισόδιο με αρπαγή και ξυλοδαρμό ανήλικου στη Στυλίδα, συλλήψεις και προσαγωγές
ΕΛΛΑΔΑ
Στυλίδα Λαμία Ξυλοδαρμός Αρπαγή ανηλίκου Ανήλικος

Σοβαρό επεισόδιο με αρπαγή και ξυλοδαρμό ανήλικου στη Στυλίδα, συλλήψεις και προσαγωγές

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις έντεκα το βράδυ στην Αγία Μαρίνα. Ένας 25χρονος κάτοικος Λαμίας, παρεξηγήθηκε με τον 19χρονο Στυλιδιώτη και τον χτύπησε με μπουνιά

Σοβαρό επεισόδιο με αρπαγή και ξυλοδαρμό ανήλικου στη Στυλίδα, συλλήψεις και προσαγωγές
Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν τα ξημερώματα της Πέμπτης δύο νεαροί 21 και 23 ετών, οι οποίοι εμπλέκονται με ακόμη εφτά άτομα σε σοβαρό επεισόδιο που ξεκίνησε αργά το βράδυ της προηγούμενης στην Αγία Μαρίνα σε βάρος 19χρονου κάτοικου Στυλίδας και κατέληξε σε αρπαγή και ξυλοδαρμό ενός ανήλικου και ενός άλλου 19χρονου.

Σύμφωνα με το Lamiareport.gr, όλα ξεκίνησαν γύρω στις έντεκα το βράδυ στην Αγία Μαρίνα. Ένας 25χρονος κάτοικος Λαμίας, παρεξηγήθηκε με τον 19χρονο Στυλιδιώτη και τον χτύπησε με μπουνιά. Ο τελευταίος πρόλαβε και το έσκασε από το σημείο, φοβούμενος και την πολυπληθή παρέα του 25χρονου και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Τότε, ο 25χρονος συνοδευόμενος από τους συλληφθέντες, καθώς και από έναν ακόμη 24χρονο, αλλά και πέντε ακόμη άτομα, έφυγαν με τρία αυτοκίνητα προς αναζήτηση του 19χρονου.

Στη Στυλίδα, εντόπισαν δύο άτομα, 18 και 19 ετών, να κινούνται με διθέσιο ηλεκτρικό μηχανάκι τα οποία γνώριζαν ότι είναι φίλοι του άλλου 19χρονου με τον οποίο είχε διαπληκτιστεί ο 25χρονος στην Αγία Μαρίνα. Ο 24χρονος χτύπησε τον 18χρονο οδηγό του ΕΠΗΟ και άρπαξαν τον 19χρονο και τον έβαλαν με τη βία στο ένα από τα τρία αυτοκίνητα. Στόχος τους να τους οδηγήσουν στο σπίτι του πρώτου 19χρονου!

Ο τελευταίος ωστόσο είχε φροντίσει να κρυφτεί και δεν είχε πάει στο σπίτι του. Εντωμεταξύ είχε ειδοποιηθεί η αστυνομία που ξεκίνησε τις αναζητήσεις των νταήδων, εντοπίζοντας το ένα από τα τρία οχήματα και συλλαμβάνοντας τους δύο επιβάτες τους. Αναζητούνται για να συλληφθούν, τόσο ο 25χρονος που ήταν ο πρωταγωνιστής του αρχικού επεισοδίου, όσο και ο 24χρονος που χτύπησε τον ανήλικο. Στη δικογραφία που σχημάτισε το ΑΤ Στυλίδας, όπως σημειώσαμε στην αρχή, περιλαμβάνονται και πέντε ακόμη άγνωστοι δράστες, φίλοι των παραπάνω, τα στοιχεία των οποίων διερευνώνται.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, ενώ οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν μαζί με τα υπόλοιπα εφτά άτομα είναι της σύστασης συμμορίας, της αρπαγής, καθώς και της σωματικής βλάβης για τον 25χρονο και τον 24χρονο που αναζητούνται.

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