H Ντούα Λίπα συνδύασε denim σορτς με πολυτελή αξεσουάρ από τη Chanel
MARIE CLAIRE

H Ντούα Λίπα συνδύασε denim σορτς με πολυτελή αξεσουάρ από τη Chanel

H ποπ σταρ έχει πραγματικό ταλέντο στο styling και το απέδειξε για ακόμα μια φορά.

H Ντούα Λίπα συνδύασε denim σορτς με πολυτελή αξεσουάρ από τη Chanel
Η Dua Lipa άφησε πίσω της τον μήνα του μέλιτος και και μπήκε κατευθείαν στο στούντιο. Λίγες μόλις ημέρες μετά τον τριήμερο γαμήλιο εορτασμό στη Σικελία με τον σύζυγό της, Callum Turner, και τις διακοπές τους στην Ιταλία, η τραγουδίστρια εντοπίστηκε να αποχωρεί από τα Electric Lady Studios της New York City.

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