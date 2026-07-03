Μαρινάκης: Να μας βρει τα 6 δισ. ο κ. Ανδρουλάκης και να δούμε πού θα τα δώσουμε - Τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα
Μαρινάκης: Να μας βρει τα 6 δισ. ο κ. Ανδρουλάκης και να δούμε πού θα τα δώσουμε - Τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα
«Εκτός από τις κουκούλες πρέπει να πέσουν και οι μάσκες», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στο τριπλό χτύπημα με γκαζάκια σε βάρος στελεχών της ΝΔ
Για το τριπλό χτύπημα σε βάρος στελεχών της ΝΔ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και τον Αντώνη Σαμαρά μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του σήμερα το πρωί.
Μιλώντας στον Action24 αναφερόμενος αρχικά στις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σημείωσε αρχικά: «Πήγαν να πεθάνουν άνθρωποι και πέθανε ένας άνθρωπος. Εμείς δεν θα κατηγορήσουμε πολιτικούς μας αντιπάλους ότι είναι δολοφόνοι, δεν θα το κάνουμε ποτέ αυτό. Αλλά είπαμε τα πράγματα με το όνομά τους».
Στη συνέχεια κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε και τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τον 13ο μισθό, για τον οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε και στη χθεσινή του συνέντευξη στον ΑΝΤ1 λέγοντας πως «ο 13ος μισθός μπορεί να δοθεί και αυτό είναι μια δέσμευση μας από τη ΔΕΘ».
Συγκεκριμένα ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «13η σύνταξη: 2,5 δισ. ευρώ. 13ος μισθός: 1,5 δισ. ευρώ. Και όσον αφορά τον ΦΠΑ, για τον οποίο μιλά ο κ. Ανδρουλάκης, ανάλογα με τις μονάδες που θα μειωθεί, το κόστος ανεβαίνει κατά κάποια δισεκατομμύρια. Να πούμε γύρω στο 1,5 δισ. ευρώ; Στη χειρότερη περίπτωση πάμε περίπου στα 5-6 δισ. ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Να μας βρει τα 6 δισ. ο κ. Ανδρουλάκης και να δούμε πού θα τα δώσουμε. Τα βρίσκει στο μυαλό του. Και να βρούμε αυτά τα 6 δισ. τόσο εύκολα, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πέσουν χρήματα σε έναν μικρομεσαίο επιχειρηματία, ώστε να μειωθούν οι εισφορές του. Πρέπει αυτά τα χρήματα να ξαναπέσουν στην οικονομία».
O Παύλος Μαριανάκης σημείωσε επίσης πως δεν θεωρεί ότι η χώρα βρίσκεται σε κλίμα πόλωσης, αλλά σε ένα φορτισμένο περιβάλλον μετά τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, η οποία, όπως είπε, έχασε τη ζωή της επειδή η κόρη της πολιτεύτηκε με τη Νέα Δημοκρατία.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι «εκτός από τις κουκούλες πρέπει να πέσουν και οι μάσκες», στρέφοντας τα πυρά του σε όσους, όπως είπε, επί χρόνια χαρακτήριζαν τέτοιες επιθέσεις «ακτιβισμό», τις ανέχονταν ή επέλεγαν να κάνουν ότι δεν τις βλέπουν.
«Όποιος βάφτισε το ψάρι κρέας ή όποιος ανέχτηκε αυτές τις συμπεριφορές έχει πολιτική ευθύνη», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται σε όσους είχαν θέσεις ευθύνης και επαναφέροντας στο προσκήνιο παλαιότερες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για τις μολότοφ.
«Ζούμε σε μία Δημοκρατία που αποκαταστάθηκε πριν από 52 χρόνια και η οποία είχε μια στρέβλωση. Σε έναν συγκεκριμένο χώρο, κυρίως των πανεπιστημίων, κάποιοι δρούσαν ανενόχλητοι με τον μανδύα της επαναστατικότητας. Και αυτοί ήταν εγκληματίες», συμπλήρωσε.
Μιλώντας στον Action24 αναφερόμενος αρχικά στις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σημείωσε αρχικά: «Πήγαν να πεθάνουν άνθρωποι και πέθανε ένας άνθρωπος. Εμείς δεν θα κατηγορήσουμε πολιτικούς μας αντιπάλους ότι είναι δολοφόνοι, δεν θα το κάνουμε ποτέ αυτό. Αλλά είπαμε τα πράγματα με το όνομά τους».
Στη συνέχεια κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε και τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τον 13ο μισθό, για τον οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε και στη χθεσινή του συνέντευξη στον ΑΝΤ1 λέγοντας πως «ο 13ος μισθός μπορεί να δοθεί και αυτό είναι μια δέσμευση μας από τη ΔΕΘ».
Συγκεκριμένα ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «13η σύνταξη: 2,5 δισ. ευρώ. 13ος μισθός: 1,5 δισ. ευρώ. Και όσον αφορά τον ΦΠΑ, για τον οποίο μιλά ο κ. Ανδρουλάκης, ανάλογα με τις μονάδες που θα μειωθεί, το κόστος ανεβαίνει κατά κάποια δισεκατομμύρια. Να πούμε γύρω στο 1,5 δισ. ευρώ; Στη χειρότερη περίπτωση πάμε περίπου στα 5-6 δισ. ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Να μας βρει τα 6 δισ. ο κ. Ανδρουλάκης και να δούμε πού θα τα δώσουμε. Τα βρίσκει στο μυαλό του. Και να βρούμε αυτά τα 6 δισ. τόσο εύκολα, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πέσουν χρήματα σε έναν μικρομεσαίο επιχειρηματία, ώστε να μειωθούν οι εισφορές του. Πρέπει αυτά τα χρήματα να ξαναπέσουν στην οικονομία».
O Παύλος Μαριανάκης σημείωσε επίσης πως δεν θεωρεί ότι η χώρα βρίσκεται σε κλίμα πόλωσης, αλλά σε ένα φορτισμένο περιβάλλον μετά τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, η οποία, όπως είπε, έχασε τη ζωή της επειδή η κόρη της πολιτεύτηκε με τη Νέα Δημοκρατία.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι «εκτός από τις κουκούλες πρέπει να πέσουν και οι μάσκες», στρέφοντας τα πυρά του σε όσους, όπως είπε, επί χρόνια χαρακτήριζαν τέτοιες επιθέσεις «ακτιβισμό», τις ανέχονταν ή επέλεγαν να κάνουν ότι δεν τις βλέπουν.
«Όποιος βάφτισε το ψάρι κρέας ή όποιος ανέχτηκε αυτές τις συμπεριφορές έχει πολιτική ευθύνη», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται σε όσους είχαν θέσεις ευθύνης και επαναφέροντας στο προσκήνιο παλαιότερες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για τις μολότοφ.
«Ζούμε σε μία Δημοκρατία που αποκαταστάθηκε πριν από 52 χρόνια και η οποία είχε μια στρέβλωση. Σε έναν συγκεκριμένο χώρο, κυρίως των πανεπιστημίων, κάποιοι δρούσαν ανενόχλητοι με τον μανδύα της επαναστατικότητας. Και αυτοί ήταν εγκληματίες», συμπλήρωσε.
O κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η εφαρμογή του νόμου δεν αποτελεί «δεξιά ατζέντα», αλλά βασική προϋπόθεση της δημοκρατίας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. «Ο κόσμος αυτό θέλει: να τους δει με χειροπέδες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Απαντώντας σε ερώτηση για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσει τη δική της ρητορική, κατηγορώντας την ότι «τρέφεται από το μίσος και τον διχασμό» και ότι έχει ρίξει «πολύ λάδι στη φωτιά» τα τελευταία χρόνια.
«Υπάρχει ένας άγραφος κανόνας σε μια μεγάλη παράταξη: Μπορείς να διαφωνείς, να διαφοροποιείσαι, μπορείς να κάνεις και ένα βήμα πίσω. Αλλά εάν κάθε φορά που δεν μας αρέσει κάτι πας και κάνεις ένα κόμμα, η Νέα Δημοκρατία -δεν θα γίνει ποτέ αυτό στη ΝΔ- γίνεται Νέα Αριστερά, ΔΗΜΑΡ ή οτιδήποτε άλλο. Η ΝΔ είναι ΝΔ. Έχει αρχές, αξίες, στελέχη και είναι συμπαγής. Ο Κώστας Καραμανλής δεν έφυγε ποτέ. Αλλά είμαι βέβαιος ότι βάζει την παράταξη πάνω από τα πρόσωπα. Η κριτική του είναι εντός παράταξης. Κάθε φορά που δεν μας αρέσει κάτι και πληγώνουμε το σπίτι μας, τότε ίσως αγαπάμε περισσότερο τον εαυτό μας από αυτό».
«Οι εκλογές δεν κερδίζονται την προεκλογική περίοδο. Δεν θεωρώ ότι έχουν πέσει τα μολύβια. Μένουν οκτώ μήνες για την επόμενη τετραετία, εάν ο κόσμος μάς επιλέξει. Ετοιμάζουμε και εμείς το πρόγραμμά μας. Έτοιμος πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή. Όπως είπε ξανά ο πρωθυπουργός χθες, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 [...]. Κάθε μέρα κρινόμαστε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία επτά χρόνια. Έχει κάνει πάρα πολλά σημαντικά πράγματα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας και έφερε τη χώρα σε κανονικότητα».
Απαντώντας σε ερώτηση για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσει τη δική της ρητορική, κατηγορώντας την ότι «τρέφεται από το μίσος και τον διχασμό» και ότι έχει ρίξει «πολύ λάδι στη φωτιά» τα τελευταία χρόνια.
Για τον Αντώνη Σαμαρά«Μόνο κακό θα κάνει ένα κόμμα Σαμαρά. Εάν γίνει, θα δικαιώσει τη διαγραφή του. Η Νέα Δημοκρατία άντεξε να είναι 52 χρόνια η μόνη μεγάλη παράταξη για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι βασίζεται σε μια ιδεολογική βάση, χτίστηκε πάνω σε κάποιες ιδέες, όπως τις περιέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ο δεύτερος λόγος είναι τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα δεν είναι μόνο οι υψηλά ιστάμενοι, αλλά και εκείνοι που προσφέρουν στην παράταξη δίχως να περιμένουν τίποτα», είπε αρχικά.
«Υπάρχει ένας άγραφος κανόνας σε μια μεγάλη παράταξη: Μπορείς να διαφωνείς, να διαφοροποιείσαι, μπορείς να κάνεις και ένα βήμα πίσω. Αλλά εάν κάθε φορά που δεν μας αρέσει κάτι πας και κάνεις ένα κόμμα, η Νέα Δημοκρατία -δεν θα γίνει ποτέ αυτό στη ΝΔ- γίνεται Νέα Αριστερά, ΔΗΜΑΡ ή οτιδήποτε άλλο. Η ΝΔ είναι ΝΔ. Έχει αρχές, αξίες, στελέχη και είναι συμπαγής. Ο Κώστας Καραμανλής δεν έφυγε ποτέ. Αλλά είμαι βέβαιος ότι βάζει την παράταξη πάνω από τα πρόσωπα. Η κριτική του είναι εντός παράταξης. Κάθε φορά που δεν μας αρέσει κάτι και πληγώνουμε το σπίτι μας, τότε ίσως αγαπάμε περισσότερο τον εαυτό μας από αυτό».
Και συμπλήρωσε:
«Οι εκλογές δεν κερδίζονται την προεκλογική περίοδο. Δεν θεωρώ ότι έχουν πέσει τα μολύβια. Μένουν οκτώ μήνες για την επόμενη τετραετία, εάν ο κόσμος μάς επιλέξει. Ετοιμάζουμε και εμείς το πρόγραμμά μας. Έτοιμος πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή. Όπως είπε ξανά ο πρωθυπουργός χθες, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 [...]. Κάθε μέρα κρινόμαστε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία επτά χρόνια. Έχει κάνει πάρα πολλά σημαντικά πράγματα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας και έφερε τη χώρα σε κανονικότητα».
Για τα σενάρια πρόωρων εκλογών
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