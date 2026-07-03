Μαρινάκης: Να μας βρει τα 6 δισ. ο κ. Ανδρουλάκης και να δούμε πού θα τα δώσουμε - Τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα

Για τον Αντώνη Σαμαρά

«Μόνο κακό θα κάνει ένα κόμμα Σαμαρά. Εάν γίνει, θα δικαιώσει τη διαγραφή του. Η Νέα Δημοκρατία άντεξε να είναι 52 χρόνια η μόνη μεγάλη παράταξη για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι βασίζεται σε μια ιδεολογική βάση, χτίστηκε πάνω σε κάποιες ιδέες, όπως τις περιέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ο δεύτερος λόγος είναι τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα δεν είναι μόνο οι υψηλά ιστάμενοι, αλλά και εκείνοι που προσφέρουν στην παράταξη δίχως να περιμένουν τίποτα», είπε αρχικά.







Και συμπλήρωσε:

«Υπάρχει ένας άγραφος κανόνας σε μια μεγάλη παράταξη: Μπορείς να διαφωνείς, να διαφοροποιείσαι, μπορείς να κάνεις και ένα βήμα πίσω. Αλλά εάν κάθε φορά που δεν μας αρέσει κάτι πας και κάνεις ένα κόμμα, η Νέα Δημοκρατία -δεν θα γίνει ποτέ αυτό στη ΝΔ- γίνεται Νέα Αριστερά, ΔΗΜΑΡ ή οτιδήποτε άλλο. Η ΝΔ είναι ΝΔ. Έχει αρχές, αξίες, στελέχη και είναι συμπαγής. Ο Κώστας Καραμανλής δεν έφυγε ποτέ. Αλλά είμαι βέβαιος ότι βάζει την παράταξη πάνω από τα πρόσωπα. Η κριτική του είναι εντός παράταξης. Κάθε φορά που δεν μας αρέσει κάτι και πληγώνουμε το σπίτι μας, τότε ίσως αγαπάμε περισσότερο τον εαυτό μας από αυτό».



Για τα σενάρια πρόωρων εκλογών

«Οι εκλογές δεν κερδίζονται την προεκλογική περίοδο. Δεν θεωρώ ότι έχουν πέσει τα μολύβια. Μένουν οκτώ μήνες για την επόμενη τετραετία, εάν ο κόσμος μάς επιλέξει. Ετοιμάζουμε και εμείς το πρόγραμμά μας. Έτοιμος πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή. Όπως είπε ξανά ο πρωθυπουργός χθες, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 [...]. Κάθε μέρα κρινόμαστε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία επτά χρόνια. Έχει κάνει πάρα πολλά σημαντικά πράγματα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας και έφερε τη χώρα σε κανονικότητα».





O κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η εφαρμογή του νόμου δεν αποτελεί «δεξιά ατζέντα», αλλά βασική προϋπόθεση της δημοκρατίας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. «Ο κόσμος αυτό θέλει: να τους δει με χειροπέδες», ανέφερε χαρακτηριστικά.Απαντώντας σε ερώτηση για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσει τη δική της ρητορική, κατηγορώντας την ότι «τρέφεται από το μίσος και τον διχασμό» και ότι έχει ρίξει «πολύ λάδι στη φωτιά» τα τελευταία χρόνια.