Ποιο είναι το ζευγάρι που σκαρφάλωσε στην κορυφή του Empire State Building για να αρραβωνιαστεί (βίντεο)

Μια ασυνήθιστη πρόταση γάμου εκτυλίχθηκε στην κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη, με πρωταγωνιστές τους Ρώσους urban climbers Angela Nikolau και Ivan Beerkus, οι οποίοι συνελήφθησαν αμέσως μετά την κατάβασή τους.Οι δύο αναρριχητές σκαρφάλωσαν μέχρι την κορυφή του εμβληματικού ουρανοξύστη και άνοιξαν ένα μεγάλο πανό με το μήνυμα: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για τη δύναμη, τότε ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη».Λίγο αργότερα, ο Ivan Beerkus γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου στην Angela Nikolau, προσφέροντάς της ένα δαχτυλίδι. Οι δυο τους αντάλλαξαν ένα φιλί πριν ξεκινήσουν την κατάβασή τους.Το ζευγάρι παρέμεινε για τουλάχιστον δέκα λεπτά στην κορυφή του κτιρίου, σε ύψος περίπου 443 μέτρων. Οι δυο τους είναι γνωστοί για τις παράτολμες αναρριχήσεις τους σε ουρανοξύστες και άλλα εμβληματικά κτίρια σε όλο τον κόσμο και αποτέλεσαν το θέμα του ντοκιμαντέρ Skywalkers: A Love Story το 2024.