Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του James Van Der Beek – Έφυγε από τη ζωή πριν από τέσσερις μήνες

Τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο του James Van Der Beek, οι τηλεθεατές έχουν την ευκαιρία να τον δουν για τελευταία φορά στη μικρή οθόνη μέσα από τη σειρά «Elle», το prequel της κινηματογραφικής επιτυχίας «Legally Blonde», που είναι διαθέσιμο στο Prime Video.Η σειρά ακολουθεί τη νεαρή Elle Woods, την οποία υποδύεται η Lexi Minetree, στα μαθητικά της χρόνια, πολύ πριν γίνει η ηρωίδα που γνωρίσαμε στις ταινίες με τη Reese Witherspoon. Η βραβευμένη ηθοποιός, η οποία ενσάρκωσε την Elle Woods στις ταινίες του 2001 και του 2003, συμμετέχει στη νέα παραγωγή ως executive producer.Ο James Van Der Beek υποδύεται τον Dean Wilson, έναν υποψήφιο δήμαρχο και ταυτόχρονα διευθυντή της σχολικής περιφέρειας. Ο χαρακτήρας του κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο τρίτο επεισόδιο, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ηθοποιού.Λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα: «Στη μνήμη του James Van Der Beek».Στη διάρκεια της σειράς, ο Dean Wilson προσπαθεί να ενισχύσει την προεκλογική του εικόνα ζητώντας τη βοήθεια της μητέρας της Elle, Eva, την οποία υποδύεται η June Diane Raphael. Εκείνη τον συμβουλεύει να αλλάξει την εμφάνισή του και να αποκτήσει ένα πιο προσιτό προφίλ. Ωστόσο, όσο εξελίσσεται η ιστορία, αποκαλύπτεται ότι πίσω από τη δημόσια εικόνα του κρύβεται ένα σκάνδαλο διαφθοράς, καθώς μαζί με τον διευθυντή του σχολείου εμπλέκονται στην υπεξαίρεση δημόσιων πόρων.