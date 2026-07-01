Αν Χάθαγουεϊ: Με κατακόκκινο λουκ σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, προκαλεί τα στιλιστικά στερεότυπα

Η πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Christopher Nolan έκανε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη, με την πρωταγωνίστρια Anne Hathaway, που υποδύεται την Πηνελόπη, να δίνει το «παρών» σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Η ηθοποιός φόρεσε ένα κόκκινο jumpsuit Ashlyn, από τη συλλογή Άνοιξη 2026, συμμετέχοντας στην τάση που θέλει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, να τολμάμε εφαρμοστές γραμμές ακόμα και στη διάρκεια της κύησης, κόντρα στο στερεότυπο που ήθελε τα ρούχα εγκυμοσύνης απαραιτήτως φαρδιά. Την εμφάνισή της συμπλήρωσαν μια ασορτί handbag σε σχήμα καρδιάς και γόβες στιλέτο, καθώς και χρυσά κοσμήματα.