Σομαλία: Γυναίκα καταδικάστηκε επειδή άσκησε κριτική στην κυβέρνηση μέσω social media

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Σομαλία η καταδίκη μιας 27χρονης γυναίκας σε τρία χρόνια φυλάκισης για αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια υπόθεση που έχει ανοίξει νέα συζήτηση για την ελευθερία της έκφρασης στη χώρα.Η Sadia Moalim Ali, απόφοιτη Νοσηλευτικής που εργάζεται ως οδηγός τρίκυκλου ταξί (rickshaw), είχε αρχικά κατηγορηθεί για προσβολή κρατικών θεσμών και υποκίνηση σε διάπραξη εγκλήματος. Τελικά κρίθηκε ένοχη μόνο για την πρώτη κατηγορία και στις 25 Ιουνίου καταδικάστηκε σε τριετή ποινή φυλάκισης.Η Sadia Moalim Ali είχε δημοσιεύσει επικριτικά σχόλια στο Facebook και το TikTok για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Σομαλίας, αναφερόμενη στην υψηλή ανεργία των νέων, στις αυξημένες τιμές των καυσίμων, αλλά και σε καταγγελίες για διαφθορά, νεποτισμό και αναγκαστικές εξώσεις πολιτών.