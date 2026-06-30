Ποια δραστικά συστατικά είναι ασφαλή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ποια όχι;

Για τις περισσότερες γυναίκες, η εγκυμοσύνη είναι από τις πιο ευτυχισμένες και χαρούμενες περιόδους της ζωής τους. Σε κάθε εγκυμονούσα δημιουργεί, όμως, ένα σωρό ερωτήματα. Ποιες τροφές να καταναλώσει; Τι συμπληρώματα διατροφής να πάρει; Τι να χρησιμοποιήσει – ή να μην χρησιμοποιήσει– όσον αφορά στην περιποίηση του δέρματος; Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σώμα της είναι απασχολημένο με τη σκληρή (και μαγική) δουλειά της ανάπτυξης ενός άλλου ανθρώπου, το τελευταίο πράγμα για το οποίο θα πρέπει να ανησυχεί είναι η ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας της. Καθώς, όμως, η εγκυμοσύνη φέρνει αλλαγές στο δέρμα του προσώπου και του σώματος, κάναμε έρευνα και συγκεντρώσαμε αυτά που χρειάζεται να γνωρίζει για να το φροντίσει αποτελεσματικά και -κυρίως- με απόλυτη ασφάλεια.Πώς αλλάζει το δέρμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;Δυστυχώς, η περίφημη «λάμψη» της εγκυμοσύνης δεν διαρκεί για πάντα, σε αντίθεση με μερικά άλλα συμπτώματα που μπορεί να μείνουν για καιρό ή ακόμα και για πάντα, όπως τα παρακάτω.Ραγάδες: Καθώς το σώμα έρχεται αντιμέτωπο με τις αλλαγές βάρους, την κατακράτηση υγρών και το δέρμα που τεντώνεται για να φιλοξενήσει το αναπτυσσόμενο μωρό, οι περισσότερες γυναίκες αναπόφευκτα εμφανίζουν ραγάδες.Μέλασμα: Γνωστό και ως «μάσκα της εγκυμοσύνης», το μέλασμα είναι ουσιαστικά δερματικές δυσχρωμίες – συνήθως στα μάγουλα και στο μέτωπο – που προκαλούνται από την αυξημένη ενεργοποίηση των μελανοκυττάρων, δηλαδή τα κύτταρα που δίνουν το χρώμα στο δέρμα.Μέλαινα γραμμή: Η γνωστή, σκούρα γραμμή που εμφανίζεται στο κέντρο της κοιλιάς και οφείλεται στην προγεστερόνη και άλλες ορμόνες.Ακμή: Κάποιες γυναίκες βιώνουν αύξηση στην παραγωγή σμήγματος που μπορεί να συμβάλει στην επιδείνωση της ακμής. Ακόμα, η αύξηση των οιστρογόνων του σώματος μπορεί να προκαλέσει υπερπαραγωγή χρωστικής, που σημαίνει ότι τα μαύρα στίγματα μετά το ξέσπασμα μπορεί να είναι πιο σκούρα.