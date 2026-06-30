Ποια δραστικά συστατικά είναι ασφαλή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ποια όχι;
Ποια δραστικά συστατικά είναι ασφαλή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ποια όχι;
Πώς να προσαρμόσετε τη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας σας για την εγκυμοσύνη.
Για τις περισσότερες γυναίκες, η εγκυμοσύνη είναι από τις πιο ευτυχισμένες και χαρούμενες περιόδους της ζωής τους. Σε κάθε εγκυμονούσα δημιουργεί, όμως, ένα σωρό ερωτήματα. Ποιες τροφές να καταναλώσει; Τι συμπληρώματα διατροφής να πάρει; Τι να χρησιμοποιήσει – ή να μην χρησιμοποιήσει– όσον αφορά στην περιποίηση του δέρματος; Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σώμα της είναι απασχολημένο με τη σκληρή (και μαγική) δουλειά της ανάπτυξης ενός άλλου ανθρώπου, το τελευταίο πράγμα για το οποίο θα πρέπει να ανησυχεί είναι η ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας της. Καθώς, όμως, η εγκυμοσύνη φέρνει αλλαγές στο δέρμα του προσώπου και του σώματος, κάναμε έρευνα και συγκεντρώσαμε αυτά που χρειάζεται να γνωρίζει για να το φροντίσει αποτελεσματικά και -κυρίως- με απόλυτη ασφάλεια.
Πώς αλλάζει το δέρμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;
Δυστυχώς, η περίφημη «λάμψη» της εγκυμοσύνης δεν διαρκεί για πάντα, σε αντίθεση με μερικά άλλα συμπτώματα που μπορεί να μείνουν για καιρό ή ακόμα και για πάντα, όπως τα παρακάτω.
Ραγάδες: Καθώς το σώμα έρχεται αντιμέτωπο με τις αλλαγές βάρους, την κατακράτηση υγρών και το δέρμα που τεντώνεται για να φιλοξενήσει το αναπτυσσόμενο μωρό, οι περισσότερες γυναίκες αναπόφευκτα εμφανίζουν ραγάδες.
Μέλασμα: Γνωστό και ως «μάσκα της εγκυμοσύνης», το μέλασμα είναι ουσιαστικά δερματικές δυσχρωμίες – συνήθως στα μάγουλα και στο μέτωπο – που προκαλούνται από την αυξημένη ενεργοποίηση των μελανοκυττάρων, δηλαδή τα κύτταρα που δίνουν το χρώμα στο δέρμα.
Μέλαινα γραμμή: Η γνωστή, σκούρα γραμμή που εμφανίζεται στο κέντρο της κοιλιάς και οφείλεται στην προγεστερόνη και άλλες ορμόνες.
Ακμή: Κάποιες γυναίκες βιώνουν αύξηση στην παραγωγή σμήγματος που μπορεί να συμβάλει στην επιδείνωση της ακμής. Ακόμα, η αύξηση των οιστρογόνων του σώματος μπορεί να προκαλέσει υπερπαραγωγή χρωστικής, που σημαίνει ότι τα μαύρα στίγματα μετά το ξέσπασμα μπορεί να είναι πιο σκούρα.
Πώς αλλάζει το δέρμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;
Δυστυχώς, η περίφημη «λάμψη» της εγκυμοσύνης δεν διαρκεί για πάντα, σε αντίθεση με μερικά άλλα συμπτώματα που μπορεί να μείνουν για καιρό ή ακόμα και για πάντα, όπως τα παρακάτω.
Ραγάδες: Καθώς το σώμα έρχεται αντιμέτωπο με τις αλλαγές βάρους, την κατακράτηση υγρών και το δέρμα που τεντώνεται για να φιλοξενήσει το αναπτυσσόμενο μωρό, οι περισσότερες γυναίκες αναπόφευκτα εμφανίζουν ραγάδες.
Μέλασμα: Γνωστό και ως «μάσκα της εγκυμοσύνης», το μέλασμα είναι ουσιαστικά δερματικές δυσχρωμίες – συνήθως στα μάγουλα και στο μέτωπο – που προκαλούνται από την αυξημένη ενεργοποίηση των μελανοκυττάρων, δηλαδή τα κύτταρα που δίνουν το χρώμα στο δέρμα.
Μέλαινα γραμμή: Η γνωστή, σκούρα γραμμή που εμφανίζεται στο κέντρο της κοιλιάς και οφείλεται στην προγεστερόνη και άλλες ορμόνες.
Ακμή: Κάποιες γυναίκες βιώνουν αύξηση στην παραγωγή σμήγματος που μπορεί να συμβάλει στην επιδείνωση της ακμής. Ακόμα, η αύξηση των οιστρογόνων του σώματος μπορεί να προκαλέσει υπερπαραγωγή χρωστικής, που σημαίνει ότι τα μαύρα στίγματα μετά το ξέσπασμα μπορεί να είναι πιο σκούρα.
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