Σταματίνα Τσιμτσιλή - Θέμης Σοφός: Η κοινή εμφάνιση σε βαφτίσια - Το λευκό σύνολο της παρουσιάστριας
Σταματίνα Τσιμτσιλή - Θέμης Σοφός: Η κοινή εμφάνιση σε βαφτίσια - Το λευκό σύνολο της παρουσιάστριας
Στο Λαγονήσι
Σαββατοκύριακο γεμάτο εκδηλώσεις ήταν το τελευταίο του Ιουνίου, καθώς πέρα από τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου, που μονοπώλησε το ενδιαφέρον, η Ελένη Τσολάκη βάφτισε την κόρη της.
Στη βάφτιση, που έγινε στην Αγία Μαρίνα στο Λαγονήσι, έδωσαν το παρών πολλοί συνεργάτες της παρουσιάστριας, ανάμεσά τους και η Σταματίνα Τσιμτσιλή.
Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε φορώντας ένα λευκό φόρεμα, που έφτανε κάτω από το γόνατο, είχε μακριά μανίκια, τονισμένο μπούστο και λεπτομέρειες από δαντέλα. Το συνδύασε με nude, ψηλοτάκουνα πέδιλα, μακριά σκουλαρίκια και ένα διακριτικό κολιέ στον λαιμό με τα αρχικά των ονομάτων των παιδιών της.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Στη βάφτιση, που έγινε στην Αγία Μαρίνα στο Λαγονήσι, έδωσαν το παρών πολλοί συνεργάτες της παρουσιάστριας, ανάμεσά τους και η Σταματίνα Τσιμτσιλή.
Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε φορώντας ένα λευκό φόρεμα, που έφτανε κάτω από το γόνατο, είχε μακριά μανίκια, τονισμένο μπούστο και λεπτομέρειες από δαντέλα. Το συνδύασε με nude, ψηλοτάκουνα πέδιλα, μακριά σκουλαρίκια και ένα διακριτικό κολιέ στον λαιμό με τα αρχικά των ονομάτων των παιδιών της.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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