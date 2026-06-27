Annette Thomas: «Η Σύμη με έμαθε να ακούω τον εαυτό μου»

Συναντήσαμε την πολυσχιδή Αμερικανίδα, που έπειτα από το Harvard και το τιμόνι της Macmillan Press, βρέθηκε στο The Selene, έναν χώρο σύνδεσης με τη φύση σε ένα μικρό ελληνικό νησί.



Η Annette Thomas δεν είναι ο άνθρωπος που θα περίμενες να συναντήσεις σε ένα ησυχαστήριο στη Σύμη. Στη διαδρομή της υπάρχουν μεγάλοι σταθμοί: Harvard, Yale, Nature, Macmillan. Σπούδασε, εργάστηκε, ηγήθηκε, συνέβαλε στην αλλαγή μεγάλων εκδοτικών και επιστημονικών οργανισμών. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα στο τιμόνι του περιοδικού Nature, η πρώτη γυναίκα επικεφαλής των εκδόσεων Macmillan, η πρώτη έγχρωμη γυναίκα και η πρώτη μη Βρετανίδα σε αυτές τις θέσεις. «Υπήρχαν πολλές πρωτιές», λέει. «Αλλά ήταν αποτέλεσμα ανθρώπων που είδαν τις δυνατότητες, όχι τους περιορισμούς». Αυτό το τελευταίο μοιάζει να διατρέχει όλη της τη ζωή: η ικανότητα να βλέπει δυνατότητες εκεί όπου άλλοι θα έβλεπαν όρια. «Ποιος σε έμαθε να είσαι τόσο επίμονη, να μην το βάζεις κάτω;» τη ρωτάω. «Η μητέρα μου», μου απαντά και η φωνή της αλλάζει χροιά.

27.06.2026, 11:15