Το πρώτο bridal look της Αθηνάς Οικονομάκου είναι η απόλυτη έμπνευση για το καλοκαίρι
MARIE CLAIRE

Το πρώτο bridal look της Αθηνάς Οικονομάκου είναι η απόλυτη έμπνευση για το καλοκαίρι

Μια εμφάνιση που ισορροπεί ανάμεσα στο bridal στιλ και τη χαλαρή αισθητική των διακοπών.

Το πρώτο bridal look της Αθηνάς Οικονομάκου είναι η απόλυτη έμπνευση για το καλοκαίρι
Το γαμήλιο τριήμερο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο ξεκίνησε με ένα χαλαρό pre wedding party δίπλα στη θάλασσα, όμως αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον μας ήταν το πρώτο bridal inspired look της ηθοποιού.

 
Η Αθηνά επέλεξε ένα λευκό σύνολο που ταίριαζε απόλυτα στο καλοκαιρινό σκηνικό του νησιού. Φόρεσε μια μακριά φούστα με ντραπέ λεπτομέρειες και σούρες στο μπροστινό μέρος, την οποία συνδύασε με λευκό τοπ, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ήταν κομψό αλλά και απόλυτα χαλαρό. Η μονοχρωμία έδωσε μια διαχρονική αίσθηση στο outfit, ενώ η γραμμή της φούστας κολάκευε τη σιλουέτα χωρίς να δείχνει υπερβολική.
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