Το ξέφρενο bachelorette party της Gabbriette στο Λας Βέγκας

Η Gabbriette έχει μπει επίσημα σε bridal mode. Λίγο πριν από τον γάμο της με τον frontman των The 1975, Matty Healy, το μοντέλο και μουσικός γιόρτασε το bachelorette party της στο Λας Βέγκας μαζί με τις πιο στενές φίλες της.





Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr Στον λογαριασμό της στο Instagram μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι, συνοδεύοντάς τα απλώς με ένα emoji δαχτυλιδιού.