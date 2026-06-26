Το ξέφρενο bachelorette party της Gabbriette στο Λας Βέγκας
Το ξέφρενο bachelorette party της Gabbriette στο Λας Βέγκας
Για την περίσταση η μέλλουσα νύφη επέλεξε vintage Chanel.
Η Gabbriette έχει μπει επίσημα σε bridal mode. Λίγο πριν από τον γάμο της με τον frontman των The 1975, Matty Healy, το μοντέλο και μουσικός γιόρτασε το bachelorette party της στο Λας Βέγκας μαζί με τις πιο στενές φίλες της.
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