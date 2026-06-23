Κηλίδες: Βρήκαμε το τέλειο combo για την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους
Κηλίδες: Βρήκαμε το τέλειο combo για την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους
Το απόλυτο δερματολογικό πρωτόκολλο από τη La Roche-Posay που χαρίζει ορατά αποτελέσματα.
Επιστρέψαμε ξανά στο αυτοκίνητο για ένα ακόμη επεισόδιο των Beauty Insiders, αυτή τη φορά για να αναλύσουμε ένα θέμα που απασχολεί πολλές από εμάς, και δεν είναι άλλο από τις πανάδες και τις δυσχρωμίες. Εγώ και η guest beauty editor του Marie Claire, Νατάσα Μπερέκου (aka Berenata), είχαμε αυτή τη φορά τη χαρά να φιλοξενήσουμε και μια ξεχωριστή καλεσμένη, την Creative Director του Marie Claire, Λίνα Τσίντζηλα, για να μοιραστούμε όλες μαζί τις δικές μας εμπειρίες και να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να προλάβουμε αλλά και να αντιμετωπίσουμε τις καφέ κηλίδες που εμφανίζονται στην επιδερμίδα.
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