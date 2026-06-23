Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Μοιράστηκε σπάνιες φωτογραφίες των δίδυμων κορών της για τα 17α γενέθλιά τους
MARIE CLAIRE

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Μοιράστηκε σπάνιες φωτογραφίες των δίδυμων κορών της για τα 17α γενέθλιά τους

Είναι, επίσης, μητέρα ενός αγοριού.

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Μοιράστηκε σπάνιες φωτογραφίες των δίδυμων κορών της για τα 17α γενέθλιά τους
ΗSarah Jessica Parker γιορτάζει μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την οικογένειά της, καθώς οι δίδυμες κόρες της, Marion Loretta Elwell και Tabitha Hodge Broderick, έκλεισαν τα 17 τους χρόνια.

 
Η ηθοποιός δημοσίευσε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου μια σειρά από σπάνιες φωτογραφίες των δύο κοριτσιών στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντάς τες με ένα τρυφερό μήνυμα αφιερωμένο στις έφηβες κόρες της, τις οποίες έχει δει να μεγαλώνουν.

«22 Ιουνίου 2009», έγραψε η Sarah Jessica Parker στη λεζάντα της ανάρτησής της. «Σήμερα γίνεστε 17 ετών. Και είστε σοφές. Και καλές. Και χαρούμενες. Και βρίσκετε όμορφα τον δικό σας δρόμο. Και αστείες. Και αφοσιωμένες φίλες. Και αγαπημένες κόρες».

Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το μήνυμά της γράφοντας: «Χρόνια πολλά, αγαπημένες μου Loretta και Tabitha. Με θαυμασμό και με κάθε σταγόνα της αγάπης μου. XXX, Mama».

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