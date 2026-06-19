Η Kάια Γκέρμπερ φόρεσε το τέλειο καλοκαιρινό σύνολο από την Calvin Klein Collection
Η Kάια Γκέρμπερ φόρεσε το τέλειο καλοκαιρινό σύνολο από την Calvin Klein Collection
Ανάλαφρο, δροσερό και χωρίς περιττές υπερβολές, το look της ανταποκρινόταν απόλυτα στο κλίμα της εκδήλωσης.
Ανάλαφρο, δροσερό και χωρίς περιττές υπερβολές, το look της ανταποκρινόταν απόλυτα στο κλίμα της εκδήλωσης.
ΗKaia Gerber έδωσε ένα από τα πιο κομψά μαθήματα καλοκαιρινού ντυσίματος, συνδιοργανώνοντας το Summer Uni Party μαζί με την Alexandra Keating, ιδρύτρια του We Are Uni, στο Λος Άντζελες. Αν αναζητάτε έμπνευση για ένα καλοκαιρινό πάρτι σε κήπο ή μια ανεπιτήδευτα κομψή εμφάνιση για τις διακοπές, η εμφάνισή της αξίζει σίγουρα την προσοχή σας.
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