Brooklyn Beckham: Απειλεί το νέο του video την αυτοκρατορία των γονιών του;

Το brand των Beckham φαίνεται να δέχεται πίεση, μετά την τελευταία εμφάνιση του Brooklyn Beckham σε διαφήμιση της DoorDash στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έχει προκαλέσει συζητήσεις για το κατά πόσο επηρεάζει την οικογενειακή εικόνα που έχουν χτίσει ο David και η Victoria Beckham.Σύμφωνα με ειδικούς στην επικοινωνία και το PR και ρεπορτάζ της Daily Mail, η διαφήμιση του μεγαλύτερου γιου του ζευγαριού, Brooklyn Beckham, που αναφέρεται με χιούμορ στη ρήξη του με την οικογένειά του, ενδέχεται να έχει επιπτώσεις όχι μόνο στη δική του δημόσια εικόνα αλλά και στο συνολικό brand των Beckham. Ο ίδιος φέρεται να αμείφθηκε με εξαψήφιο ποσό για τη συνεργασία του με την αμερικανική εταιρεία delivery.Ο PR expert Mark Borkowski σχολίασε ότι η κατάσταση «δεν θα έχει καλό τέλος για τους Beckham», σημειώνοντας πως «τα χρήματα και η φήμη δεν αγοράζουν ούτε την ευτυχία ούτε την οικογενειακή αρμονία» και ότι «ο David και η Victoria πρέπει να βάλουν την οικογένεια πάνω από το brand». Παράλληλα, χαρακτήρισε την κατάσταση ως «μια τραγική σαπουνόπερα», προσθέτοντας ότι «το πιο οδυνηρό είναι πως όλοι φαίνεται να είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε μια ιστορία που δεν μπορούν πλέον να ελέγξουν».