Η Ράμα Ντουουάτζι κέρδισε τον τίτλο της πιο καλοντυμένης fan των Knicks
MARIE CLAIRE

Η Ράμα Ντουουάτζι κέρδισε τον τίτλο της πιο καλοντυμένης fan των Knicks

Mε μια εμφάνιση που συνδύαζε την αθλητική κουλτούρα της Νέας Υόρκης με τη σύγχρονη μόδα.

Η Ράμα Ντουουάτζι κέρδισε τον τίτλο της πιο καλοντυμένης fan των Knicks
ΗRama Duwaji, σύζυγος του δημάρχου της Νέας Υόρκης Zohran Mamdani, έκλεψε τις εντυπώσεις στην παρέλαση για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους New York Knicks, με ένα look που συνδύαζε την αθλητική κουλτούρα της πόλης με τη σύγχρονη μόδα. Για την περίσταση επέλεξε μια custom δημιουργία της ανερχόμενης σχεδιάστριας Miss Claire Sullivan.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης