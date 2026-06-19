Η Ράμα Ντουουάτζι κέρδισε τον τίτλο της πιο καλοντυμένης fan των Knicks
Η Ράμα Ντουουάτζι κέρδισε τον τίτλο της πιο καλοντυμένης fan των Knicks
Mε μια εμφάνιση που συνδύαζε την αθλητική κουλτούρα της Νέας Υόρκης με τη σύγχρονη μόδα.
ΗRama Duwaji, σύζυγος του δημάρχου της Νέας Υόρκης Zohran Mamdani, έκλεψε τις εντυπώσεις στην παρέλαση για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους New York Knicks, με ένα look που συνδύαζε την αθλητική κουλτούρα της πόλης με τη σύγχρονη μόδα. Για την περίσταση επέλεξε μια custom δημιουργία της ανερχόμενης σχεδιάστριας Miss Claire Sullivan.
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