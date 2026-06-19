Η χαμένη καλοκαιρινή ανεμελιά των παιδιών
MARIE CLAIRE

Η χαμένη καλοκαιρινή ανεμελιά των παιδιών

Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου αναρωτιέται πώς μπορούμε, ως γονείς, να δώσουμε πίσω στα παιδιά μας την παιδική τους ηλικία.

Η χαμένη καλοκαιρινή ανεμελιά των παιδιών
Ημεγαλύτερη παρεξήγηση της γονεϊκότητας είναι πως τα παιδιά μεγαλώνουν καλύτερα όταν μεγαλώνουν απολύτως ασφαλή. Οι πιο πρόσφατες έρευνες παιδοψυχολόγων και αναπτυξιολόγων συμφωνούν στο ακριβώς αντίθετο: η υπερπροστασία, η εξαφάνιση του «επικίνδυνου» παιχνιδιού, η απομάκρυνση από τη φύση, η χρήση οθονών και το σφιχτό πρόγραμμα δραστηριοτήτων έχει απορρυθμίσει πλήρως την παιδική ηλικία και έχει οδηγήσει μια ολόκληρη γενιά ενηλίκων σε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας.

 
 
Τα παιδιά χρειάζονται να είναι ελεύθερα, να παίζουν, να λερώνονται, να τσακώνονται, να βαριούνται και να σκίζουν γόνατα περισσότερο από ένα ακόμη summer camp ρομποτικής. Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου αναρωτιέται πώς μπορούμε, ως γονείς, να δώσουμε πίσω στα παιδιά μας την παιδική τους ηλικία.

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