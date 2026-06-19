Η μητέρα της Γαρυφαλλιάς για τη γυναικοκτονία: «Είναι ένας άντρας που μπερδεύει την αγάπη με την ιδιοκτησία»

Οι καλοκαιρινές διακοπές της 26χρονης Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο με τον 30χρονο σύντροφό της, Δημήτρη Βέργο, το καλοκαίρι του 2021, έμελλε να είναι οι τελευταίες. Στις 16 Ιουλίου, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν στο αυτοκίνητο εν κινήσει, εκείνος έβγαλε εκτός δρόμου το όχημα και το έριξε σε μια βραχώδη πλαγιά. Η Γαρυφαλλιά βγήκε έξω, την ακολούθησε και την έσπρωξε, με αποτέλεσμα η νέα γυναίκα να χτυπήσει στα βράχια και να καταλήξει στη θάλασσα, από όπου ανασύρθηκε νεκρή.