Μαρίνα Βερνίκου: Στο κέντρο της Αθήνας με χαλαρό outfit και τα αγαπημένα της κατοικίδια
Μαρίνα Βερνίκου: Στο κέντρο της Αθήνας με χαλαρό outfit και τα αγαπημένα της κατοικίδια
Για μια όμορφη βόλτα.
Στο κέντρο της Αθήνας εντόπισε ο φωτογραφικός φακός τη Μαρίνα Βερνίκου, να περπατά παρέα με τα αγαπημένα της κατοικίδια.
Η γνωστή φωτογράφος και επιχειρηματίας ήταν χαλαρή και άνετη μέσα στο casual σύνολό της, το οποίο συνέθεταν ένα denim σορτς, ένα μαύρο τοπ και αθλητικά παπούτσια.
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Η γνωστή φωτογράφος και επιχειρηματίας ήταν χαλαρή και άνετη μέσα στο casual σύνολό της, το οποίο συνέθεταν ένα denim σορτς, ένα μαύρο τοπ και αθλητικά παπούτσια.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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