Μαρίνα Βερνίκου: Στο κέντρο της Αθήνας με χαλαρό outfit και τα αγαπημένα της κατοικίδια

Στο κέντρο της Αθήνας εντόπισε ο φωτογραφικός φακός τη Μαρίνα Βερνίκου, να περπατά παρέα με τα αγαπημένα της κατοικίδια.Η γνωστή φωτογράφος και επιχειρηματίας ήταν χαλαρή και άνετη μέσα στο casual σύνολό της, το οποίο συνέθεταν ένα denim σορτς, ένα μαύρο τοπ και αθλητικά παπούτσια.