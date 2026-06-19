Μαρίνα Βερνίκου: Στο κέντρο της Αθήνας με χαλαρό outfit και τα αγαπημένα της κατοικίδια
MARIE CLAIRE

Μαρίνα Βερνίκου: Στο κέντρο της Αθήνας με χαλαρό outfit και τα αγαπημένα της κατοικίδια

Για μια όμορφη βόλτα.

Μαρίνα Βερνίκου: Στο κέντρο της Αθήνας με χαλαρό outfit και τα αγαπημένα της κατοικίδια
Στο κέντρο της Αθήνας εντόπισε ο φωτογραφικός φακός τη Μαρίνα Βερνίκου, να περπατά παρέα με τα αγαπημένα της κατοικίδια.

 
Η γνωστή φωτογράφος και επιχειρηματίας ήταν χαλαρή και άνετη μέσα στο casual σύνολό της, το οποίο συνέθεταν ένα denim σορτς, ένα μαύρο τοπ και αθλητικά παπούτσια.

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